október 14., kedd

Helén névnap

12°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyitva

47 perce

Vége a kényszerszünetnek, újra kinyitott a népszerű szegedi cukrászda

Címkék#Szeged#NAV#cukrászda

Újra nyitva a népszerű üzlet Szegeden. Két hét kényszerszünet után újra kinyitott a cukrászda Szegeden. A Z. Nagy Cukrászda bezárását a NAV rendelte el jogszabálysértés miatt. A vásárlók már a reggeli órákban sorban álltak a József Attila sugárúti üzlet előtt.

Arany T. János

Kedden közel két hét kényszerszünet után újra kinyitott a cukrászda. A József Attila sugárúti Z. Nagy Cukrászdában már nyitás után nem sokkal sorban álltak az emberek. – Jaj, de jó, hogy újra nyitva vannak – mondta az egyik törzsvendég az eladónak.

újra megnyitott a cukrászda
Újra kinyitott a cukrászda Szegeden, a vásárlók már reggel sorban álltak a Z. Nagy Cukrászdában. Fotó: Gémes Sándor

Újra kinyitott a cukrászda Szegeden

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jogszabálysértés miatt 12 napra bezáratta a jól ismert Z. Nagy Cukrászda szegedi, József Attila sugárúti üzletét. A hatósági döntés értelmében a cukrászda október 2. és 13. között nem fogadhatott vásárlókat. A NAV rendszerint akkor él az ideiglenes bezárás eszközével, ha súlyos vagy ismétlődő adójogi szabálytalanságokat észlel, például ha a vállalkozás nem ad számlát, nem üzemelteti megfelelően az online pénztárgépet, vagy más adózással kapcsolatos előírást sért meg. A helyszínen próbáltunk érdeklődni a bezárás pontos okairól, de a cukrászda üzemeltetői nem akartak nyilatkozni.

A vásárlók kitartottak kedvenc helyük mellett

Kedd reggel végre újra megrohamozhatták a vásárlók a cukrászdát. – Az ember követ el hibákat, benne van a pakliban – mondta a történtekről az egyik törzsvendég, Bodó Márta egy kapucsínó és egy néhány pogácsa mellett. – Én ezer éve ide járok. Az egész családot és Rózsikát is ismertem. Ha valami frisset akarunk enni, csak ide jövünk – mondta.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu