Vége a kényszerszünetnek, újra kinyitott a népszerű szegedi cukrászda
Újra nyitva a népszerű üzlet Szegeden. Két hét kényszerszünet után újra kinyitott a cukrászda Szegeden. A Z. Nagy Cukrászda bezárását a NAV rendelte el jogszabálysértés miatt. A vásárlók már a reggeli órákban sorban álltak a József Attila sugárúti üzlet előtt.
Kedden közel két hét kényszerszünet után újra kinyitott a cukrászda. A József Attila sugárúti Z. Nagy Cukrászdában már nyitás után nem sokkal sorban álltak az emberek. – Jaj, de jó, hogy újra nyitva vannak – mondta az egyik törzsvendég az eladónak.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jogszabálysértés miatt 12 napra bezáratta a jól ismert Z. Nagy Cukrászda szegedi, József Attila sugárúti üzletét. A hatósági döntés értelmében a cukrászda október 2. és 13. között nem fogadhatott vásárlókat. A NAV rendszerint akkor él az ideiglenes bezárás eszközével, ha súlyos vagy ismétlődő adójogi szabálytalanságokat észlel, például ha a vállalkozás nem ad számlát, nem üzemelteti megfelelően az online pénztárgépet, vagy más adózással kapcsolatos előírást sért meg. A helyszínen próbáltunk érdeklődni a bezárás pontos okairól, de a cukrászda üzemeltetői nem akartak nyilatkozni.
A vásárlók kitartottak kedvenc helyük mellett
Kedd reggel végre újra megrohamozhatták a vásárlók a cukrászdát. – Az ember követ el hibákat, benne van a pakliban – mondta a történtekről az egyik törzsvendég, Bodó Márta egy kapucsínó és egy néhány pogácsa mellett. – Én ezer éve ide járok. Az egész családot és Rózsikát is ismertem. Ha valami frisset akarunk enni, csak ide jövünk – mondta.
