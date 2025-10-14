Vége a kényszerszünetnek, újra kinyitott a népszerű szegedi cukrászda

Kedden közel két hét kényszerszünet után újra kinyitott a cukrászda. A József Attila sugárúti Z. Nagy Cukrászdában már nyitás után nem sokkal sorban álltak az emberek. – Jaj, de jó, hogy újra nyitva vannak – mondta az egyik törzsvendég az eladónak.

Újra kinyitott a cukrászda Szegeden, a vásárlók már reggel sorban álltak a Z. Nagy Cukrászdában. Fotó: Gémes Sándor

Újra kinyitott a cukrászda Szegeden

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jogszabálysértés miatt 12 napra bezáratta a jól ismert Z. Nagy Cukrászda szegedi, József Attila sugárúti üzletét. A hatósági döntés értelmében a cukrászda október 2. és 13. között nem fogadhatott vásárlókat. A NAV rendszerint akkor él az ideiglenes bezárás eszközével, ha súlyos vagy ismétlődő adójogi szabálytalanságokat észlel, például ha a vállalkozás nem ad számlát, nem üzemelteti megfelelően az online pénztárgépet, vagy más adózással kapcsolatos előírást sért meg. A helyszínen próbáltunk érdeklődni a bezárás pontos okairól, de a cukrászda üzemeltetői nem akartak nyilatkozni.

A vásárlók kitartottak kedvenc helyük mellett

Kedd reggel végre újra megrohamozhatták a vásárlók a cukrászdát. – Az ember követ el hibákat, benne van a pakliban – mondta a történtekről az egyik törzsvendég, Bodó Márta egy kapucsínó és egy néhány pogácsa mellett. – Én ezer éve ide járok. Az egész családot és Rózsikát is ismertem. Ha valami frisset akarunk enni, csak ide jövünk – mondta.