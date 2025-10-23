Czirbus Gábor: A magyarok szabadságvágyát nem lehet elnyomni

A Fidesz Csongrád-Csanád vármegyei 4-es körzetének elnöke volt a hódmezővásárhelyi Fidesz ’56-os emlékünnepségének szónoka szerdán este az örökmécsesnél. Czirbus Gábor kiemelte, az ország eredményeit könnyen elsöpörheti a változás. Czirbus Gábor arról is beszélt, hogy a magyar emberek többsége továbbra is a kiszámíthatóság, a nyugodt hétköznapok, a gyarapodás és a béke pártján áll.

Czirbus Gábor beszédében hangsúlyozta: „Magyarországot naggyá és erőssé tudjuk tenni, annak ellenére, hogy vannak, akik ez ellen dolgoznak.”. Fotó: Kovács Erika

Szabadságszerető nép

– 1956. október 23-a olyan pillanat volt a történelemben, amikor a magyarok bebizonyították, hogy nem lehet őket idegen hatalom által elnyomni, saját önrendelkezésüket elnyomni, a magyarság szabadságát, szabad döntéshez való jogát elvenni. Magyarország 1956-ban dicsőséget szerzett magának és elismerést az egész világ szemében. 1956 azt üzente Európának, hogy mi, magyarok szabadságszerető nép vagyunk, nem tűrjük az elnyomást, a jogtalanságot, a magyarságra telepedő zsarnokságot – mondta beszédében .

A politikus hangsúlyozta, Magyarország most sem fogadja el, hogy olyan döntéseket kényszerítsenek rá, amelyek a nemzeti érdekeivel ellentétesek. Nem engednek a politikai zsarolásnak. Makacsul ragaszkodnak azokhoz az örök érvényű értékekhez, amelyek meghatározzák a közösségeket, a településeket.

Czirbus Gábor: A mi politikai közösségünk a kezdetektől a béke oldalán áll

– Hasonlóan ’56-hoz, most is ránk akarják kényszeríteni az akaratukat olyan erők, amelyek nem hisznek a nemzetek függetlenségében. Szólásszabadság helyett a véleménydiktatúrát képviselik, akik bármilyen eszközt felhasználva próbálják megtörni a velük nem egyezőket. Európát ma háborúpárti erők vezetik, akik a szomszédunkban zajló háború kapcsán nem a békére törekszenek, hanem a háború eszkalációjában érdekeltek. A mi politikai közösségünk a kezdetektől a béke oldalán áll – emelte ki a szónok. Hozzátette, jövőre bábkormányt akarnak a nyakunkba ültetni, egy általuk vezérelt emberrel az élen.

Pár éve már próbálkoztak egy dollárokkal kistafírozott emberrel

– Itt, Vásárhelyen különösen jól ismerjük ezt a receptet. Pár éve már próbálkoztak ugyanazok az erők, egy innen származó, dollárokkal kistafírozott emberrel. Ahogy akkor, úgy most sem fogjuk hagyni, hogy a fejünk felett döntsenek. A magyar emberek többsége továbbra is a kiszámíthatóság, a nyugodt hétköznapok, a gyarapodás és a béke pártján áll. Ezért küldjük el őket ismét melegebb éghajlatokra.

Nekünk a magyar állam és az itt élők hosszú távú érdekeit kell szem előtt tartanunk, hogy 10-20-30 év múlva is olyan országunk legyen, ahol este ki merünk menni az utcára, ahol bátran megvallhatjuk hitünket, és felvállalhatjuk gondolatainkat.

Magyarországot naggyá és erőssé tudjuk tenni, annak ellenére, hogy vannak, akik ez ellen dolgoznak. Ne legyen senkinek kétsége afelől, hogy az elért eredményeinket könnyedén elsöpörheti egy olyan változás, amit külföldről támogatnak. Bár próbálják titkolni, de egyértelmű a szándék: magasabb adók, megszorítások, a rezsicsökkentés és a családtámogatások eltörlése, a 13. havi nyugdíj elvétele. Mit kapnánk cserébe? Migránsokat, genderideológiát és kötelező sorkatonaságot. Köszönjük, ebből nem kérünk! – fogalmazott a szónok.