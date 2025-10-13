október 13., hétfő

Vadveszély

18 perce

Dámszarvasok az úton – kezdődik az őszi párzási idény

Címkék#dámszarvas#idény#út

Ősszel a dámszarvasok párzási időszaka miatt megnő a vadbalesetek veszélye, ezért az autósoknak most különösen fontos óvatosan kell közlekedniük.

Munkatársunktól

A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán tájékoztatta a sofőröket, hogy ismét elindult a dámszarvasok párzási időszaka, amely október elejétől november közepéig tart. Ebben az idényben a szarvasok kiszámíthatatlanul mozognak, bármelyik pillanatban megjelenhetnek az utakon, így érdemes fokozottan odafigyelni, ha autóba ülünk.

dámszarvas megy át az úton
Figyeljünk az utakon a dámszarvasok párzási időszakában. Illusztrácó: Shutterstock

A balesetek elkerülése érdekében vegyük figyelembe be a következő szempontokat:

  • Ne csak a „Vadveszély” tábláknál legyünk óvatosak, a szarvasok bárhol, bármikor felbukkanhatnak
  • Ősszel a köd, a nedves utak és a hosszabb féktávolság is nehezíti a biztonságos közlekedést.
  • Ha hirtelen ugrik elénk egy vad, fékezzünk határozottan, de ne rántsuk el a kormányt, a kitérés sokszor nagyobb bajt okoz, mint az ütközés.

