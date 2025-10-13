Dámszarvasok az úton – kezdődik az őszi párzási idény

A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán tájékoztatta a sofőröket, hogy ismét elindult a dámszarvasok párzási időszaka, amely október elejétől november közepéig tart. Ebben az idényben a szarvasok kiszámíthatatlanul mozognak, bármelyik pillanatban megjelenhetnek az utakon, így érdemes fokozottan odafigyelni, ha autóba ülünk.

Figyeljünk az utakon a dámszarvasok párzási időszakában. Illusztrácó: Shutterstock

A balesetek elkerülése érdekében vegyük figyelembe be a következő szempontokat:

Ne csak a „Vadveszély” tábláknál legyünk óvatosak, a szarvasok bárhol, bármikor felbukkanhatnak

Ősszel a köd, a nedves utak és a hosszabb féktávolság is nehezíti a biztonságos közlekedést.

Ha hirtelen ugrik elénk egy vad, fékezzünk határozottan, de ne rántsuk el a kormányt, a kitérés sokszor nagyobb bajt okoz, mint az ütközés.