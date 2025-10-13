1 órája
Dámszarvasok az úton – kezdődik az őszi párzási idény
Ősszel a dámszarvasok párzási időszaka miatt megnő a vadbalesetek veszélye, ezért az autósoknak most különösen fontos óvatosan kell közlekedniük.
A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán tájékoztatta a sofőröket, hogy ismét elindult a dámszarvasok párzási időszaka, amely október elejétől november közepéig tart. Ebben az idényben a szarvasok kiszámíthatatlanul mozognak, bármelyik pillanatban megjelenhetnek az utakon, így érdemes fokozottan odafigyelni, ha autóba ülünk.
A balesetek elkerülése érdekében vegyük figyelembe be a következő szempontokat:
- Ne csak a „Vadveszély” tábláknál legyünk óvatosak, a szarvasok bárhol, bármikor felbukkanhatnak
- Ősszel a köd, a nedves utak és a hosszabb féktávolság is nehezíti a biztonságos közlekedést.
- Ha hirtelen ugrik elénk egy vad, fékezzünk határozottan, de ne rántsuk el a kormányt, a kitérés sokszor nagyobb bajt okoz, mint az ütközés.
