Visszatértek száz év után – újra költenek a darvak Szeged környékén

Kereken egy évszázad telt el azóta, hogy darvak fészkeltek Magyarországon. 1917-ben, a szegedi Fehér-tón volt erre utoljára példa. Idén azonban újra hazánkat választották: nemcsak a Dunántúlon, hanem a Duna–Tisza közén is megfigyelhetők. Jelenleg öt pár költ Magyarországon, számuk pedig várhatóan tovább nő – egy évtizeden belül akár a száz párt is elérheti.

Darvakkal találkozhatunk Szeged környékén, az elkövetkezendő hetekben érdemes lesz figyelni őket. Archív fotó: Török János

A darvak Szeged környékén is megfigyelhetőek

Őszi vonulásuk során a darvak minden évben több hónapos pihenőt tartanak hazánkban. Az egyik legfontosabb pihenőhelyük a Szeged közelében fekvő Fehér-tó, ahol az éjszakákat töltik. A darvak hagyományosan hosszú távú vonuló madarak, de az elmúlt 20–30 évben a klímaváltozás miatt útvonaluk jelentősen módosult.

– Régebben a skandináv állományok egészen Észak-Afrikáig, például Tunéziába vagy Etiópiába vonultak, míg a keleti állomány Izrael térségében telelt.

Az északi állományok Hortobágyon akár 200 ezres példányban is megjelenhetnek – mondta el lapunknak Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Csongrád-Csanád vármegyei titkára.

A darvak alapvetően Észak-Európában, Skandináviában és Oroszország keleti részein költenek, ám az elmúlt húsz évben gyors terjeszkedés figyelhető meg. A populáció fokozatosan dél felé húzódik: Lengyelországban már ezres nagyságrendben fészkelnek, Németországban is megjelentek, és 2017 óta újra költőfajként vannak jelen Magyarországon.

Érdekesség, hogy napra pontosan száz évvel korábban, 1917-ben a szegedi Fehér-tón költött utoljára daru hazánkban.

Néhány napot a Fehértavon töltenek

A szegedi Fehér-tó környékén november közepétől februárig általában 20–30 ezer daru gyűlik össze, de előfordul, hogy akár 70 ezer példány is megfordul itt. Az idei év különösen jelentős, hiszen a darvak már a Duna–Tisza közén is költenek – ez a faj hazai megerősödésének újabb jele.

– A madarak vonulását közvetlenül nem tudjuk befolyásolni, de sokat segítünk nekik, ha megóvjuk természetes élőhelyüket. Itatni vagy etetni nem szükséges őket, a halastavak biztosítják számukra az ideális környezetet – tette hozzá Tokody Béla.