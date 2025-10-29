október 29., szerda

Nárcisz névnap

19°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Visszatértek száz év után – újra költenek a darvak Szeged környékén

Címkék#Fehér-tó#darvak#darules#Szeged

Kereken száz év után ismét darvak költenek Magyarországon. A szegedi Fehér-tó környékén már öt pár talált otthonra. Megkezdődött a darvak őszi vonulása – mutatjuk, hová költöznek és hol figyelhetjük meg őket Szeged környékén.

Berecz Blanka

Kereken egy évszázad telt el azóta, hogy darvak fészkeltek Magyarországon. 1917-ben, a szegedi Fehér-tón volt erre utoljára példa. Idén azonban újra hazánkat választották: nemcsak a Dunántúlon, hanem a Duna–Tisza közén is megfigyelhetők. Jelenleg öt pár költ Magyarországon, számuk pedig várhatóan tovább nő – egy évtizeden belül akár a száz párt is elérheti.

darvak szeged környékén jelentek meg
Darvakkal találkozhatunk Szeged környékén, az elkövetkezendő hetekben érdemes lesz figyelni őket. Archív fotó: Török János

A darvak Szeged környékén is megfigyelhetőek

Őszi vonulásuk során a darvak minden évben több hónapos pihenőt tartanak hazánkban. Az egyik legfontosabb pihenőhelyük a Szeged közelében fekvő Fehér-tó, ahol az éjszakákat töltik. A darvak hagyományosan hosszú távú vonuló madarak, de az elmúlt 20–30 évben a klímaváltozás miatt útvonaluk jelentősen módosult.

– Régebben a skandináv állományok egészen Észak-Afrikáig, például Tunéziába vagy Etiópiába vonultak, míg a keleti állomány Izrael térségében telelt.

Az északi állományok Hortobágyon akár 200 ezres példányban is megjelenhetnek – mondta el lapunknak Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Csongrád-Csanád vármegyei titkára.

A darvak alapvetően Észak-Európában, Skandináviában és Oroszország keleti részein költenek, ám az elmúlt húsz évben gyors terjeszkedés figyelhető meg. A populáció fokozatosan dél felé húzódik: Lengyelországban már ezres nagyságrendben fészkelnek, Németországban is megjelentek, és 2017 óta újra költőfajként vannak jelen Magyarországon.

Érdekesség, hogy napra pontosan száz évvel korábban, 1917-ben a szegedi Fehér-tón költött utoljára daru hazánkban.

Néhány napot a Fehértavon töltenek

A szegedi Fehér-tó környékén november közepétől februárig általában 20–30 ezer daru gyűlik össze, de előfordul, hogy akár 70 ezer példány is megfordul itt. Az idei év különösen jelentős, hiszen a darvak már a Duna–Tisza közén is költenek – ez a faj hazai megerősödésének újabb jele.

– A madarak vonulását közvetlenül nem tudjuk befolyásolni, de sokat segítünk nekik, ha megóvjuk természetes élőhelyüket. Itatni vagy etetni nem szükséges őket, a halastavak biztosítják számukra az ideális környezetet – tette hozzá Tokody Béla.

A darvak napjuk nagy részét táplálkozással töltik; leggyakoribb táplálékuk a betakarított kukorica, valamint különböző növények és magvak.

A darules már hagyománnyá vált a szegedi Fehértavon. Az MME idén novemberben is szervez túrákat, melyek során megfigyelhetjük a madarak életmódját. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu