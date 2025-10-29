1 órája
Visszatértek száz év után – újra költenek a darvak Szeged környékén
Kereken száz év után ismét darvak költenek Magyarországon. A szegedi Fehér-tó környékén már öt pár talált otthonra. Megkezdődött a darvak őszi vonulása – mutatjuk, hová költöznek és hol figyelhetjük meg őket Szeged környékén.
Kereken egy évszázad telt el azóta, hogy darvak fészkeltek Magyarországon. 1917-ben, a szegedi Fehér-tón volt erre utoljára példa. Idén azonban újra hazánkat választották: nemcsak a Dunántúlon, hanem a Duna–Tisza közén is megfigyelhetők. Jelenleg öt pár költ Magyarországon, számuk pedig várhatóan tovább nő – egy évtizeden belül akár a száz párt is elérheti.
A darvak Szeged környékén is megfigyelhetőek
Őszi vonulásuk során a darvak minden évben több hónapos pihenőt tartanak hazánkban. Az egyik legfontosabb pihenőhelyük a Szeged közelében fekvő Fehér-tó, ahol az éjszakákat töltik. A darvak hagyományosan hosszú távú vonuló madarak, de az elmúlt 20–30 évben a klímaváltozás miatt útvonaluk jelentősen módosult.
– Régebben a skandináv állományok egészen Észak-Afrikáig, például Tunéziába vagy Etiópiába vonultak, míg a keleti állomány Izrael térségében telelt.
Az északi állományok Hortobágyon akár 200 ezres példányban is megjelenhetnek – mondta el lapunknak Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Csongrád-Csanád vármegyei titkára.
A darvak alapvetően Észak-Európában, Skandináviában és Oroszország keleti részein költenek, ám az elmúlt húsz évben gyors terjeszkedés figyelhető meg. A populáció fokozatosan dél felé húzódik: Lengyelországban már ezres nagyságrendben fészkelnek, Németországban is megjelentek, és 2017 óta újra költőfajként vannak jelen Magyarországon.
Érdekesség, hogy napra pontosan száz évvel korábban, 1917-ben a szegedi Fehér-tón költött utoljára daru hazánkban.
Néhány napot a Fehértavon töltenek
A szegedi Fehér-tó környékén november közepétől februárig általában 20–30 ezer daru gyűlik össze, de előfordul, hogy akár 70 ezer példány is megfordul itt. Az idei év különösen jelentős, hiszen a darvak már a Duna–Tisza közén is költenek – ez a faj hazai megerősödésének újabb jele.
– A madarak vonulását közvetlenül nem tudjuk befolyásolni, de sokat segítünk nekik, ha megóvjuk természetes élőhelyüket. Itatni vagy etetni nem szükséges őket, a halastavak biztosítják számukra az ideális környezetet – tette hozzá Tokody Béla.
A darvak napjuk nagy részét táplálkozással töltik; leggyakoribb táplálékuk a betakarított kukorica, valamint különböző növények és magvak.
A darules már hagyománnyá vált a szegedi Fehértavon. Az MME idén novemberben is szervez túrákat, melyek során megfigyelhetjük a madarak életmódját.
„Szürreális volt” – A párizsi Louvre-ban történt rablásról számolt be nekünk egy szegedi lány
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Szegedi hírek
- Szinte járhatatlan Szeged egyik forgalmas utcája, a boltosok és a helyiek is egyre türelmetlenebbek – videóval
- Nem hiszed el, mi történik Halloweenkor a Szegedi Vadasparkban
- Cicák és csillagok – különleges estével készülnek a Szegedi Csillagvizsgáló munkatársai és a doromboló négylábúak
- Fekete Október – gyász és emlékezés a Csillagbörtönben
- Egy 3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően új ipari és kutatási központ épül – galériával