2 órája
Ellenőrizd a diákigazolványod: hamarosan lejárnak az érvényesítő matricák
Október végén szűnik meg az előző tanévben kiadott diákigazolvány matricák érévényessége. Mutatjuk meddig van idő beszerezni az új matricákat.
Az SZKT Facebook-oldalán tájékoztatta az utazóközönséget, hogy a 2024/2025-ös tanév II. félévére érvényes matricával ellátott diákigazolványok október 31-ig érvényesek.
Itt az idő beszerezni az új diákigazolvány érvényesítő matricát
A határidő lejárta után (2025. október 31.), már csak 2025/2026. tanév I. félévre, illetve a 2025/2026. tanévre érvényes matricával ellátott diákigazolványok felmutatása mellett vehető igénybe utazási kedvezmény a diákok számára. Erre a határidőre a következő helyzetek lehetnek kihatással:
- A 2009. szeptember 01. előtt született tanulók diákigazolványa 2025. október 31-ét követően kizárólag érvényesítő matricával érvényes.
- A 16. életévüket a 2024/2025. tanévben betöltő tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes 2025. október 31-ig.
- A 16. életévüket a 2025/2026. tanévben betöltő tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes 2026. október 31-ig.
- A 16 évesnél fiatalabb tanulók esetében – mivel tanköteles korúak – nem szükséges az érvényesítő matrica.
