október 22., szerda

Előd névnap

17°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Itt az idő

2 órája

Ellenőrizd a diákigazolványod: hamarosan lejárnak az érvényesítő matricák

Címkék#kedvezmény#SZKT#tanév

Október végén szűnik meg az előző tanévben kiadott diákigazolvány matricák érévényessége. Mutatjuk meddig van idő beszerezni az új matricákat.

Munkatársunktól

Az SZKT Facebook-oldalán tájékoztatta az utazóközönséget, hogy a 2024/2025-ös tanév II. félévére érvényes matricával ellátott diákigazolványok október 31-ig érvényesek.

diákok tartják a diákigazolványt
Hamarosan lejár a diákigazolvány matrica érvényessége. Fotó: DUOL

Itt az idő beszerezni az új diákigazolvány érvényesítő matricát

A határidő lejárta után (2025. október 31.), már csak 2025/2026. tanév I. félévre, illetve a 2025/2026. tanévre érvényes matricával ellátott diákigazolványok felmutatása mellett vehető igénybe utazási kedvezmény a diákok számára. Erre a határidőre a következő helyzetek lehetnek kihatással:

  • A 2009. szeptember 01. előtt született tanulók diákigazolványa 2025. október 31-ét követően kizárólag érvényesítő matricával érvényes.
  • A 16. életévüket a 2024/2025. tanévben betöltő tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes 2025. október 31-ig.
  • A 16. életévüket a 2025/2026. tanévben betöltő tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes 2026. október 31-ig.
  • A 16 évesnél fiatalabb tanulók esetében – mivel tanköteles korúak – nem szükséges az érvényesítő matrica.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu