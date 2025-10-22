Ellenőrizd a diákigazolványod: hamarosan lejárnak az érvényesítő matricák

Az SZKT Facebook-oldalán tájékoztatta az utazóközönséget, hogy a 2024/2025-ös tanév II. félévére érvényes matricával ellátott diákigazolványok október 31-ig érvényesek.

Hamarosan lejár a diákigazolvány matrica érvényessége. Fotó: DUOL

Itt az idő beszerezni az új diákigazolvány érvényesítő matricát

A határidő lejárta után (2025. október 31.), már csak 2025/2026. tanév I. félévre, illetve a 2025/2026. tanévre érvényes matricával ellátott diákigazolványok felmutatása mellett vehető igénybe utazási kedvezmény a diákok számára. Erre a határidőre a következő helyzetek lehetnek kihatással:

A 2009. szeptember 01. előtt született tanulók diákigazolványa 2025. október 31-ét követően kizárólag érvényesítő matricával érvényes.

A 16. életévüket a 2024/2025. tanévben betöltő tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes 2025. október 31-ig.

A 16. életévüket a 2025/2026. tanévben betöltő tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes 2026. október 31-ig.

A 16 évesnél fiatalabb tanulók esetében – mivel tanköteles korúak – nem szükséges az érvényesítő matrica.