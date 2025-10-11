Sokan próbálják észrevétlenül megúszni, de a kamerák éjjel sem pihennek

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. hívta fel arra a figyelmet, hogy a díjköteles utak minden napszakban fizetősek és az ellenőrzések az éjszakai órákban sem állnak le. A fixen telepített, illetve a mobil ellenőrző autókon lévő kamerák is nagyon jó minőségű és nagy felbontású képeket készítenek a járművekről, így pontosan be tudják azonosítani, hogy az adott autó, motor, vagy esetleg kisbusz rendelkezik-e érvényes matricával.

A díjköteles utakon éjjel-nappal kötelező a matrica. Fotó: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Az e-matricát akár pár kattintással meg tudjuk venni

A díjköteles útszakaszok használata esetében az e-matrica megváltása mindig kötelező. Ezt gyorsan megtudjuk tenni online is akár mobilról, ha éppen nem vagyunk számítógép közelében. Nem érdemes kockáztatni, mindenképpen szükséges az úthasználati jogosultságot az év minden napján, minden napszakban megváltani.

Drágultak a díjköteles utak árai, de kedvezmények is elérhetők

2025-től emelkedtek az autópálya-használati díjak, így a személygépjárművek esetében az autópálya-matrica drágult. Azt viszont még mindig kevesen tudják, hogy kedvezmények is elérhetők a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél (NÚSZ) – írja a baon.hu.

A díjemelés értelmében például a D1 a heti, 10 napos jogosultság 220 forintot drágult, ami azt jelenti, hogy 6400 forint helyett mostmár 6620 forintért tudjuk megváltani. Az éves autópálya-használati díj is emelkedett. 57 260 forint helyett most 59 210 forintot kell fizetnünk, ha éves díj mellett döntünk. Ahogy a többi díjnak, így a vármegye matrica díja is változott: 6600 forintról 6890 forintra nőtt.

Már nincs kényelmi díj

Szeptember elsejétől pedig eltörölték a kényelmi díjakat is, ami azt jelenti, hogy az online vásárlás sem kerül többe, mintha a benzinkutakon történő. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy csak kizárólag megbízható, hivatalos oldalakról vásároljunk.