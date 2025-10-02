október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztroprogram

Tegnap, 8:10

Országos gasztronómiai hét kezdődik, Csongrád-Csanádból kettő étterem is különleges menüt kínál

Címkék#NOVO Square#DiningCity#gábli#Országos Étterem Hét

Október 2. és 19. között újra gasztronómiai különlegességekkel várják a vendégeket országszerte. A DiningCity keretében kedvezményes menüsorokat kínálnak. Csongrád-Csanád vármegyéből csupán két étterem csatlakozott: Szegeden és Makón.

Arany T. János

Október 2. és 19. között ismét megrendezik a DiningCity Országos Étterem Hetet. Több mint 200 étterem kínál ilyenkor háromfogásos menüsort fix, kedvezményes áron. 

DiningCity hozzánk is eljut.
DiningCity gasztronómiai hét: vármegyénkből Szegeden és Makón várja egy-egy étterem az érdeklődőket. Illusztráció: Török János

DiningCity különlegességek országosan

A program lényege, hogy a résztvevő vendéglátóhelyek 18 napon át különleges menükkel várják a látogatókat, az asztalfoglalás pedig a DiningCity felületén keresztül történik. Az ár egységesen 8900 forinttól indul, amely már tartalmazza a szervízdíjat is.

Csak két helyszín a vármegyéből

Bár az ország számos pontján több száz étterem csatlakozott a programhoz, Csongrád-Csanád vármegyéből mindössze két vendéglátóhely vesz részt az idei akcióban. Az egyik a Novo Square Étterem a szegedi Novotel Hotelben. Az előételek között például marhatatár vagy homárkrémleves, főfogásként marhabélszín vagy tonhal is választható, a desszertek között pedig karamell mousse vagy narancsos mascarpone torta csábítja a vendégeket.

A makói Gábli

A másik résztvevő a Gábli Kávéház és Étterem Makón, amely a DiningCity Csillaggal is büszkélkedhet. A Széchenyi téren található étterem célja, hogy hangulatos, ugyanakkor elegáns környezetet biztosítson a betérőknek, különleges, mégis családias menüsorral.

Élmények kedvező áron

A DiningCity Országos Étterem Hét évről évre lehetőséget ad arra, hogy a gasztronómia iránt érdeklődők új helyeket fedezzenek fel és kedvező áron kóstolják meg az éttermek legjobb fogásait. A vármegyében ugyan szűk a választék, de Szegeden és Makón így is magas színvonalú kínálat várja a vendégeket.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu