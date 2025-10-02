Országos gasztronómiai hét kezdődik, Csongrád-Csanádból kettő étterem is különleges menüt kínál

Október 2. és 19. között ismét megrendezik a DiningCity Országos Étterem Hetet. Több mint 200 étterem kínál ilyenkor háromfogásos menüsort fix, kedvezményes áron.

DiningCity gasztronómiai hét: vármegyénkből Szegeden és Makón várja egy-egy étterem az érdeklődőket. Illusztráció: Török János

DiningCity különlegességek országosan

A program lényege, hogy a résztvevő vendéglátóhelyek 18 napon át különleges menükkel várják a látogatókat, az asztalfoglalás pedig a DiningCity felületén keresztül történik. Az ár egységesen 8900 forinttól indul, amely már tartalmazza a szervízdíjat is.

Csak két helyszín a vármegyéből

Bár az ország számos pontján több száz étterem csatlakozott a programhoz, Csongrád-Csanád vármegyéből mindössze két vendéglátóhely vesz részt az idei akcióban. Az egyik a Novo Square Étterem a szegedi Novotel Hotelben. Az előételek között például marhatatár vagy homárkrémleves, főfogásként marhabélszín vagy tonhal is választható, a desszertek között pedig karamell mousse vagy narancsos mascarpone torta csábítja a vendégeket.

A makói Gábli

A másik résztvevő a Gábli Kávéház és Étterem Makón, amely a DiningCity Csillaggal is büszkélkedhet. A Széchenyi téren található étterem célja, hogy hangulatos, ugyanakkor elegáns környezetet biztosítson a betérőknek, különleges, mégis családias menüsorral.

Élmények kedvező áron

A DiningCity Országos Étterem Hét évről évre lehetőséget ad arra, hogy a gasztronómia iránt érdeklődők új helyeket fedezzenek fel és kedvező áron kóstolják meg az éttermek legjobb fogásait. A vármegyében ugyan szűk a választék, de Szegeden és Makón így is magas színvonalú kínálat várja a vendégeket.