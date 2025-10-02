Napi egy maréknyi ebből az őszi terményből csodákat tehet egészségünkkel

Megjelent a piacon az ősz klasszikus terménye, a dió. Bár jellegéből adódóan egész évben lehet kapni, immár az idei termésből is lehet vásárolni. Érdemes azonban odafigyelni, mert a dió még csak most érik, aki pedig nem szárazon viszi haza, könnyen pórul járhat.

Naponta pár szem dió is csodát tehet az egészségünkkel. Fotó: Török János

A nem száraz dió gyorsan bepenészedik

A jó minőségű dió általában szeptember közepétől október közepéig érik, a termés akkor szüretelhető, ha a zöld burok felrepedt, és az belső fele barnulni kezd. A leszedett diónál azonban fontos, hogy azonnal meg kell tisztítani a zöld buroktól, majd napon még a héjjában megszárítani, hogy tárolásra alkalmas legyen. A piacon kapható idei diót tehát most még csak akkor érdemes megvásárolni, ha azt mesterségesen szárították, máskülönben a friss, még nedvességet tartalmazó termény megpenészedik. Bera József már szárítva árulja portékáját a Mars téri piacon.

– Ilyenkor már keresik a friss diót, mert a tavalyinak sokszor ilyenkorra nincs jó íze. Persze ez függ a tárolástól is: mélyhűtőben akár 5 évig is gond nélkül eltartható – árulta el. Tőle egyébként nagyjából két héttel ezelőtt vitték el az utolsó adagot az előző évi termésből, az újat lényegében ugyanazon az áron kínálja, kilónkét 4500 forintért.

Fotó: Török János

Nem várható, hogy sokkal drágább lesz

– Ez az alapkategóriás diók ára, ami nem valószínű, hogy sokkal feljebb fog menni. Természetesen vannak édesebb, új fajták is, amiket külföldről hoznak be, de azok jóval többe is kerülnek – mondta el lapunknak a kereskedő.

Regdon Istvánné Aranka szerdán egy kisebb zacskó diót vásárolt.

– Az unokáknak sütök muffint, abba darabolom bele, de mindig van az asztalon is, napi 3-4 szemet elrágcsálok. Az orvosom javasolta, mert nagyon egészséges, főleg nekem, mert cukorbeteg vagyok – árulta el.

Rengeteg jótékony hatással bír

A dió valóban segíthet a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében, illetve csökkenti kialakulásának kockázatát. Emellett azonban számos más jótékony hatása is van.