Tegnap, 6:20
Napi egy maréknyi ebből az őszi terményből csodákat tehet egészségünkkel
Érik az ősz slágerterménye. A dió amellett, hogy finom, rengeteg jótékony hatása is van. Ezeket éppúgy összeszedtük, mint azokat a jótanácsokat, hogyan vásároljunk, hogy akár évekig el tudjuk tartani.
Megjelent a piacon az ősz klasszikus terménye, a dió. Bár jellegéből adódóan egész évben lehet kapni, immár az idei termésből is lehet vásárolni. Érdemes azonban odafigyelni, mert a dió még csak most érik, aki pedig nem szárazon viszi haza, könnyen pórul járhat.
A nem száraz dió gyorsan bepenészedik
A jó minőségű dió általában szeptember közepétől október közepéig érik, a termés akkor szüretelhető, ha a zöld burok felrepedt, és az belső fele barnulni kezd. A leszedett diónál azonban fontos, hogy azonnal meg kell tisztítani a zöld buroktól, majd napon még a héjjában megszárítani, hogy tárolásra alkalmas legyen. A piacon kapható idei diót tehát most még csak akkor érdemes megvásárolni, ha azt mesterségesen szárították, máskülönben a friss, még nedvességet tartalmazó termény megpenészedik. Bera József már szárítva árulja portékáját a Mars téri piacon.
– Ilyenkor már keresik a friss diót, mert a tavalyinak sokszor ilyenkorra nincs jó íze. Persze ez függ a tárolástól is: mélyhűtőben akár 5 évig is gond nélkül eltartható – árulta el. Tőle egyébként nagyjából két héttel ezelőtt vitték el az utolsó adagot az előző évi termésből, az újat lényegében ugyanazon az áron kínálja, kilónkét 4500 forintért.
Nem várható, hogy sokkal drágább lesz
– Ez az alapkategóriás diók ára, ami nem valószínű, hogy sokkal feljebb fog menni. Természetesen vannak édesebb, új fajták is, amiket külföldről hoznak be, de azok jóval többe is kerülnek – mondta el lapunknak a kereskedő.
Regdon Istvánné Aranka szerdán egy kisebb zacskó diót vásárolt.
– Az unokáknak sütök muffint, abba darabolom bele, de mindig van az asztalon is, napi 3-4 szemet elrágcsálok. Az orvosom javasolta, mert nagyon egészséges, főleg nekem, mert cukorbeteg vagyok – árulta el.
Rengeteg jótékony hatással bír
A dió valóban segíthet a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében, illetve csökkenti kialakulásának kockázatát. Emellett azonban számos más jótékony hatása is van.
- Antioxidánsokban gazdag
- Rendkívüli omega-3-forrás
- Gyulladáscsökkentő hatású
- Növeli a bélrendszerben található jótékony baktériumok mennyiségét
- Csökkentheti egyes rákos megbetegedések - köztük az emlő-, a prosztata- és a vastagbélrák - kialakulásának kockázatát
- Segíti az éhség- és a testsúlyszabályozást
- Segít a magas vérnyomás csökkentésében
- Támogatja az agyműködést
- Megőrzi a prosztata egészségét
- Segíthet a spermiumok egészségének és a férfi termékenységének a támogatásában
