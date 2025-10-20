Egyhangú támogatás után a parlament dönthet a szegedi Dóm és Dóm tér sorsáról

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, történelmi döntés előtt áll Szeged legikonikusabb tere. Mihálffy Béla országgyűlési képviselő szerint a szegedi Dóm és a Dóm tér a magyar jövőbe vetett hit jelképe, ezért itt az ideje hogy ezt hivatalosan is elismerjék. Javaslatát azzal az indoklással nyújtotta be az Országgyűléshez, hogy a tér és a templom együttese nem csupán városi jelkép, de a magyar hit, kultúra és összetartozás egyik legmeghatározóbb színtere.

A szegedi Dóm és a Dóm tér új rangot kaphat. Fotó: Mihálffy Béla országgyűlési képviselő/ Facebook

Nemzeti emlékhely lehet a szegedi Dóm és Dóm tér

Hétfőn újabb fontos lépést tett a szegedi Dóm és a Dóm tér nemzeti emlékhellyé nyilvánításának ügye. Mihálffy Béla országgyűlési képviselő közösségi oldalán tette közé, hogy az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága előtt is képviselte a Dóm és a Dóm tér nemzeti emlékhellyé emelésének törvényjavaslatát. Mint ahogy Facebook-posztjában fogalmazott:

Örülök, hogy kérdés egyértelműen pártpolitikai érdekek felett áll. A Kulturális Bizottság tagjai mellett a javaslat általános parlamenti vitájánál minden frakció támogatta a kezdeményezésem!

Zöld utat kapott a javaslat

A képviselő arról is beszámolt, hogy a Törvényalkotási Bizottság tagjai egyhangúan támogatták a javaslatot, így a parlament hamarosan szavazhat annak elfogadásáról.