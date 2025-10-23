október 23., csütörtök

Ismét épül a Dóm téri óriáskerék, és megvan az időpont, hogy mikortól élvezhetjük Szeged panorámáját – galériával

Címkék#karácsonyi vásár#Dóm tér#óriáskerék#Szeged

Október 23. ide, vagy oda, a nemzeti ünnepünkön is dolgoztak a munkások Szeged egyik ünnepi látványosságán. A Dóm téri óriáskerék minden télen a karácsonyi vásár egyik legkedveltebb attrakciója.

Arany T. János

Elkezdték összeszerelni az óriáskereket a szegedi Dóm téren. A „Szeged Eye” névre keresztelt Dóm téri óriáskerék az utóbbi években igazi szimbólummá vált: a város karácsonyi fényei és a 50 méter magas panoráma minden télen ezreknek kínál maradandó élményt. 

Már épül a Dóm téri óriáskerék, ami a hónap végétől újra a szegedi karácsonyi fények fölé emelkedik. Fotó: Török János

A Dóm téri óriáskerék újra felépül

Az óriáskerék idén is a Szegedi Karácsonyi Hetek egyik leglátványosabb attrakciója lesz. A Dóm tér már átalakult: javában zajlanak a szerelési munkálatok, és hamarosan újra kigyúlnak az ünnepi fények.

A hónap végére elkészül

A hatalmas acélszerkezet elemei már a múlt hét végén megérkeztek a Dóm térre, és a szakemberek megkezdték az összeszerelést. Az óriáskerék felállítása nagyjából egy hetet vesz igénybe, így a tervek szerint október 31-én már teljes pompájában foroghat a város felett. Idén is a jól ismert, zárt kabinos, és időjárásbiztos szerkezetet állítják fel, amely 180 férőhelyes, és minden kabin hat személy befogadására alkalmas.

Panoráma a karácsonyi fények fölött

Az óriáskerékkel három kört tehetnek meg az utasok, miközben a karácsonyi vásár fényeiben úszó Dóm tér, a Dóm tornyai is láthatók a magasból. A korábbi évekhez hasonlóan idén is október végétől egészen január elejéig lesz nyitva várhatóan január 5-ig. A 2024-es jegyárak alapján a felnőtt belépő 3000 forint, a gyermekjegy (3–14 éves korig) 2500 forint volt. 

Épül a Dóm téri óriáskerék

Fotók: Török János

A Dóm tér a karácsony központja

A Dóm tér 2022 óta a Szegedi Karácsonyi Hetek központi helyszíne. A látogatók a forralt bor, a kürtöskalács és a kézműves standok mellett olyan attrakciókkal találkozhattak korábban, mint a szalmalabirintus vagy a jégpálya. Az óriáskerék mindezek közül azonban kiemelkedik. 

