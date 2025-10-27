Saját otthonukból árulták a drogot, most vádat emeltek ellenük

A Szentesi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi és két nő ellen, akik 2024 nyarától egészen 2025 februárjáig új pszichoaktív anyagokat árultak Szentesen. A férfi és élettársa közös otthonukban fogadták és szolgálták ki a vevőket, miközben a nő édesanyja saját házában tárolta az értékesítésre szánt drogot, ezzel segítve a kereskedést.

Illusztráció: DM

Az ügyészség jelentős mennyiségre elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt emelt vádat. Indítványuk szerint, ha a vádlottak beismerik a bűnösségüket és lemondanak a tárgyalásról, a letartóztatásban lévő pár 6-6 év börtönbüntetést, a drog tárolásában részt vevő nő pedig 2 év – 5 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztést kapna.

A végső döntést a Szentesi Járásbíróság hozza meg.