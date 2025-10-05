Éveket nyerhet a Duchenne-szindrómás Mirkó egy titokzatos támogatóval, 10 milliós gyógyszert kapott

A Duchenne-féle izomsorvadással küzd, egy ritka és súlyos genetikai betegségben szenved, amely fokozatosan elsorvasztja az izmokat: előbb a járást nehezíti, majd a légző- és szívizmokat is érinti. Édesanyja, Tímea évek óta kitartóan harcol kisfia életminőségéért – és most úgy tűnik, egy jólelkű támogató 10 millió forintos segítséggel melléjük állt.

Mirkó, a Duchenne-szindrómás kisfiú édesanyjával, aki nap mint nap beadja neki a 10 millió forint értékű gyógyszert, mely reményt és időt ad számukra. Fotó: Olvasó

A támogatás a legnehezebb pillanatban érkezett. Tímea egy különleges, 10 millió forint értékű gyógyszerhez jutott hozzá, amely ugyan nem gyógyítja meg Mirkó betegségét, de jelentősen lassíthatja annak előrehaladását, időt adva a remélt dubai génterápiáig, írja a Borsonline.

Duchenne-szindróma: új remény a kisfiúnak a titkos támogató jóvoltából

Ez a ritka készítmény akár évekkel meghosszabbíthatja Mirkó mozgásképességét. Egy egyedülálló édesanya számára azonban megfizethetetlen lenne, így különösen nagy ajándék, hogy egy titokzatos jótevő átvállalta a gyógyszer több havi költségét. Ez nemcsak reményt, hanem időt is ajándékozott Mirkónak és Tímeának.

„Hálás szívvel osztjuk meg: Mirkó megkapta a gyógyszer első adagját! Ez a támogatás számunkra óriási előrelépést jelent, új erőt ad a küzdelmünkhöz” – meséli őszinte örömmel a hangjában Dékány Tímea.

A gyógyszer Mirkó járási képességét akár egy évvel is meghosszabbíthatja, miközben a szív- és légzőizmok működését is támogatja, három-négy évnyi értékes időt adva a kisfiúnak.

„Sok idő ez egy ember életében” – mondja Tímea.

Az édesanya hónapokon át járta a gyógyszertárakat és forgalmazókat, hogy beszerezze a készítményt, végül három hónap után sikerült 1 és fél üveggel megszereznie. „Úgy gondolom, hogy Mirkó lehet az első gyermek Magyarországon, sőt talán egész Európában, aki megkapta ezt a szirupszerű készítményt” – teszi hozzá.

Az anyuka múlt szombat óta minden reggel és este tűpontosan adja be Mirkónak a gyógyszert, tudva, hogy ezzel nem csupán egy hatóanyagot juttat a szervezetébe, hanem egy egész közösség szeretetét is.

„Amikor Mirkó beveszi a gyógyszert, minden egyes alkalommal hálát adunk, és imába foglaljuk a segítőnk nevét. Mirkó is pontosan tudja, mekkora ajándék ez. Hiszen a legnagyobb félelme az, hogy egyszer kerekesszékbe kényszerül. Most már boldogan kel fel reggel”

– meséli Tímea hálásan.