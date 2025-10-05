1 órája
Éveket nyerhet a Duchenne-szindrómás Mirkó egy titokzatos támogatóval, 10 milliós gyógyszert kapott
Mirkó mindennapjai messze állnak egy átlagos tízéves gyerek életétől.
A Duchenne-féle izomsorvadással küzd, egy ritka és súlyos genetikai betegségben szenved, amely fokozatosan elsorvasztja az izmokat: előbb a járást nehezíti, majd a légző- és szívizmokat is érinti. Édesanyja, Tímea évek óta kitartóan harcol kisfia életminőségéért – és most úgy tűnik, egy jólelkű támogató 10 millió forintos segítséggel melléjük állt.
A támogatás a legnehezebb pillanatban érkezett. Tímea egy különleges, 10 millió forint értékű gyógyszerhez jutott hozzá, amely ugyan nem gyógyítja meg Mirkó betegségét, de jelentősen lassíthatja annak előrehaladását, időt adva a remélt dubai génterápiáig, írja a Borsonline.
Duchenne-szindróma: új remény a kisfiúnak a titkos támogató jóvoltából
Ez a ritka készítmény akár évekkel meghosszabbíthatja Mirkó mozgásképességét. Egy egyedülálló édesanya számára azonban megfizethetetlen lenne, így különösen nagy ajándék, hogy egy titokzatos jótevő átvállalta a gyógyszer több havi költségét. Ez nemcsak reményt, hanem időt is ajándékozott Mirkónak és Tímeának.
„Hálás szívvel osztjuk meg: Mirkó megkapta a gyógyszer első adagját! Ez a támogatás számunkra óriási előrelépést jelent, új erőt ad a küzdelmünkhöz” – meséli őszinte örömmel a hangjában Dékány Tímea.
A gyógyszer Mirkó járási képességét akár egy évvel is meghosszabbíthatja, miközben a szív- és légzőizmok működését is támogatja, három-négy évnyi értékes időt adva a kisfiúnak.
„Sok idő ez egy ember életében” – mondja Tímea.
Az édesanya hónapokon át járta a gyógyszertárakat és forgalmazókat, hogy beszerezze a készítményt, végül három hónap után sikerült 1 és fél üveggel megszereznie. „Úgy gondolom, hogy Mirkó lehet az első gyermek Magyarországon, sőt talán egész Európában, aki megkapta ezt a szirupszerű készítményt” – teszi hozzá.
Az anyuka múlt szombat óta minden reggel és este tűpontosan adja be Mirkónak a gyógyszert, tudva, hogy ezzel nem csupán egy hatóanyagot juttat a szervezetébe, hanem egy egész közösség szeretetét is.
„Amikor Mirkó beveszi a gyógyszert, minden egyes alkalommal hálát adunk, és imába foglaljuk a segítőnk nevét. Mirkó is pontosan tudja, mekkora ajándék ez. Hiszen a legnagyobb félelme az, hogy egyszer kerekesszékbe kényszerül. Most már boldogan kel fel reggel”
– meséli Tímea hálásan.
A 10 éves kisfiú már a határán áll annak, hogy kerekesszékbe kényszerüljön, így létfontosságú, hogy minél gyakrabban megkapja ezt a drága gyógyszert, amely lassíthatja a betegség előrehaladását.
A gondos gyógyszerbeadás mellett az életük sokszor mégsem ilyen precíz. „Előfordul, hogy nem a legtökéletesebb ételt eszi, egy hamburger vagy pizza is becsúszik, vagy kimarad az esti nyújtás, mert fáradt. Ugyanakkor azt is tudom, hogy mi már nagyon elfáradtunk a folyamatos harcban. Néha fontos, hogy Mirkó egyszerűen csak tízéves legyen” – meséli Tímea, akinek a küzdelme nem ér véget egy adag gyógyszerrel.
A gyógyszer rendkívül drága, és bár most egy nagylelkű jótevő finanszírozza, hosszú távon ez nem fenntartható.
„Nagyon szeretnénk, ha állami támogatást kapnánk, már beadtuk a petíciót, és izgatottan várjuk a választ”
– mondja, majd hozzáteszi:
„Úgy érzem, egy rendkívül nehéz nyarat hagytunk magunk mögött, tele küzdelemmel. Néha úgy tűnt, hogy minden reményünk elfogy. Mert, amikor nem történik semmi nagy előrelépés, az olyan lelombozó. Most, hogy végre hozzájutottunk ehhez a gyógyszerhez, először érzem igazán azt, hogy kézzelfogható eredmény van, és valódi remény” – zárja gondolatait Tímea, a beteg Mirkó édesanyja.
Újabb összefogás: Mirkó családját támogatták a színes ópusztaszeri lovasnapok – galériával
