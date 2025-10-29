október 29., szerda

Nárcisz névnap

19°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonysági licit

3 órája

Egy különleges sportmez segíthet megmenteni Mirkó életét

Címkék#Mirkó#duchenne szindrómás#licit#jótékonyság

Jótékonysági licitet szerveznek egy beteg kisfiú támogatására. A Duchenne-szindrómás Mirkó számára fontos, hogy megkaphassa az életmentő génterápiát, az azonban több százmillióba kerül. A licitálás során bárki segítheti a kisfiú gyógyulását.

Joó Fanni

Gyűjtést szerveznek a Duchenne-szindrómás Mirkó számára. Egy igazi sportrelikvia és több kézműves alkotást is licitre bocsátanak a Mirkóval legyőzzük a Duchenne-t Alapítvány javára. A licit célja, hogy Mirkó megkaphassa az életmentő génterápiát – írta meg a Metropol.

A Duchenne-szindrómás Mirkó mosolyog egy képen és egy aláírásokkal teli focimez
A Duchenne-szindrómás Mirkó számára jótékonysági licitet szerveznek, amin egy sportrelikviát felajánlanak. Fotó: Metropol/olvasói

A Duchenne-szindrómás Mirkó segítsége

Mirkó mindennapjai messze állnak egy átlagos tízéves gyerek életétől. A ritka és súlyos genetikai betegség miatt lassan elsorvadnak az izmai. Először csak a járást nehezíti meg, majd fokozatosan a légző- és szívizmokat is érinti.

Az életmentő génterápia sajnos több százmillióba kerül, így minden segítség számít. Nemrég egy jólelkű támogató 10 millió forintos segítséggel állt melléjük. Ebből az összegből egy, a betegséget lelassító gyógyszert tudtak vásárolni a kisfiú számára. 

A jótékonysági licit felajánlásai

Most egy jótékonysági licitet szerveznek Mirkó számára, ahol egy kézilabda-válogatott hivatalos, játékosok által dedikált mezét is meg lehet venni. A licit bevételeivel támogatják a génterápiát. 

Amikor Mirkó történetét megismertem, tudtam, hogy segítenem kell. Ez a mez számomra a csapat erejét és az összefogás szellemét jelképezi, most szeretném, ha ez az erő Mirkóhoz is eljutna

– mesélte Varga Tamás, a mez felajánlója.

A sportrelikvia mellett kézműves alkotásokra is lehet licitálni. Kardos Lászlóné finom részletességgel készült, pöttyözött mandalája, valamint Gazdag Erzsébet által felajánlott elegáns hollóházi szeder mintás porcelán vázája megvételével segíthetjük Mirkót. 

A kedves barátaink, azok az emberek, akik ezeket a kincseket felajánlják, igazi csodát tesznek. Hálás szívvel köszönjük a tárgyakat, az energiát és a hitet, amellyel Mirkó mellé állnak. Ugyanakkor még hatalmas fal áll előttünk: a génterápia árának előteremtése. Az időnk pedig egyre fogy, ahogy közeledünk a cél felé. Ezért most a csodában bízunk, abban, hogy a licitek eredményesek lesznek, és közelebb kerülünk ahhoz, hogy segíthessünk Mirkót életének megmentésében. Mirkó gyógyulása lehet a legszebb bizonyíték arra, hogy az összefogás valóban életeket ment

– meséli Dékány Tímea, a licit szervezője, Mirkó édesanyja. 

Licitek határideje:

Válogatott mez: november 2. (vasárnap), 18.00

Mandala: november 4. (kedd), 18.00

Hollóházi váza: november 3. (hétfő), 18.00

Támogatás: Mirkóval legyőzzük a Duchennet Alapítvány

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu