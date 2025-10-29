Egy különleges sportmez segíthet megmenteni Mirkó életét

Gyűjtést szerveznek a Duchenne-szindrómás Mirkó számára. Egy igazi sportrelikvia és több kézműves alkotást is licitre bocsátanak a Mirkóval legyőzzük a Duchenne-t Alapítvány javára. A licit célja, hogy Mirkó megkaphassa az életmentő génterápiát – írta meg a Metropol.

A Duchenne-szindrómás Mirkó számára jótékonysági licitet szerveznek, amin egy sportrelikviát felajánlanak. Fotó: Metropol/olvasói

A Duchenne-szindrómás Mirkó segítsége

Mirkó mindennapjai messze állnak egy átlagos tízéves gyerek életétől. A ritka és súlyos genetikai betegség miatt lassan elsorvadnak az izmai. Először csak a járást nehezíti meg, majd fokozatosan a légző- és szívizmokat is érinti.

Az életmentő génterápia sajnos több százmillióba kerül, így minden segítség számít. Nemrég egy jólelkű támogató 10 millió forintos segítséggel állt melléjük. Ebből az összegből egy, a betegséget lelassító gyógyszert tudtak vásárolni a kisfiú számára.

A jótékonysági licit felajánlásai

Most egy jótékonysági licitet szerveznek Mirkó számára, ahol egy kézilabda-válogatott hivatalos, játékosok által dedikált mezét is meg lehet venni. A licit bevételeivel támogatják a génterápiát.

Amikor Mirkó történetét megismertem, tudtam, hogy segítenem kell. Ez a mez számomra a csapat erejét és az összefogás szellemét jelképezi, most szeretném, ha ez az erő Mirkóhoz is eljutna

– mesélte Varga Tamás, a mez felajánlója.

A sportrelikvia mellett kézműves alkotásokra is lehet licitálni. Kardos Lászlóné finom részletességgel készült, pöttyözött mandalája, valamint Gazdag Erzsébet által felajánlott elegáns hollóházi szeder mintás porcelán vázája megvételével segíthetjük Mirkót.

A kedves barátaink, azok az emberek, akik ezeket a kincseket felajánlják, igazi csodát tesznek. Hálás szívvel köszönjük a tárgyakat, az energiát és a hitet, amellyel Mirkó mellé állnak. Ugyanakkor még hatalmas fal áll előttünk: a génterápia árának előteremtése. Az időnk pedig egyre fogy, ahogy közeledünk a cél felé. Ezért most a csodában bízunk, abban, hogy a licitek eredményesek lesznek, és közelebb kerülünk ahhoz, hogy segíthessünk Mirkót életének megmentésében. Mirkó gyógyulása lehet a legszebb bizonyíték arra, hogy az összefogás valóban életeket ment

– meséli Dékány Tímea, a licit szervezője, Mirkó édesanyja.