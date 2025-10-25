október 25., szombat

2 órája

Autósok figyelem! Ideiglenesen leáll az e-matrica értékesítése

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy az óraátállítás következtében vasárnap hajnalban rövid ideig szünetel az e-matrica vásárlása.

Kis Zoltán

Október 26-án, vasárnap hajnalban a téli időszámításra történő átállás alkalmával informatikai fejlesztés zajlik majd az útdíjfizetési rendszerben, amely az autópálya-matricával és a HU-GO e-útdíj rendszerében közlekedő ügyfeleket érinti – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Mutatjuk, hogyan befolyásolja az óraállítás az e-matrica értékesítését.

Autók a dugóban, leáll az e-matrica rendszer.
Az e-matrica értékesítése az óraátállítás idején ideiglenesen szünetel. Illusztráció: Shutterstock

A tervezett fejlesztés kihatással lesz az e-matrica vásárlására 

Az ütemezett fejlesztés október 26-án (vasárnap) a nyári időszámítás szerint 1:45-kor kezdődik, és a téli időszámítás szerint számolva várhatóan 3:15-ig tart.

Ebben az időszakban nem lesz lehetőség e-matrica vásárlására a társaság saját értékesítési felületén, a nemzetiutdij.hu weboldalon, valamint a viszonteladó partnereknél sem. Továbbá viszonylati jegyvásárlásra és HU-GO egyenlegfeltöltésre sem lesz mód.
A fedélzeti eszközzel közlekedők útdíjbevallásai – megfelelő egyenleg esetén – a karbantartás befejezése után kerülnek befogadásra.

A díjköteles útszakaszokat ez idő alatt sem lehet ingyenes igénybe venni 

A közleményben hangsúlyozták: az érintett időszakban is kötelező a díjak megfizetése.

Az úthasználati jogosultságot ezért a fejlesztési időszakot megelőzően kell megvásárolni – online, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. értékesítési felületén, ügyfélszolgálati irodáiban vagy valamely viszonteladó partnernél.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

