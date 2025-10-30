október 30., csütörtök

Szegedi hírek

1 órája

A dietetikusok szerint ez nem is egészséges reggeli – mégis sokan így kezdik a napot

Egyre többen odafigyelnek arra, mit és hogyan esznek. Az egészséges reggelivel kapcsolatban azonban sok a tévhit: bizonyos ételek, melyeket annak gondolnak, kifejezetten ártalmasak is lehetnek.

Delmagyar.hu

Szakemberek szerint a reggeli az egyik legfontosabb étkezés, hiszen ez az, ami beindítja a szervezet energia- és anyagcsere-folyamatait egy egész éjszakai pihenés után. A kiegyensúlyozott vércukorszint és az agy megfelelő tápanyagellátása segít elkerülni a hangulatingadozást és az ingerlékenységet, gyerekeknél és diákoknál pedig az egészséges reggeli javítja a figyelmet, a memóriát és a tanulási teljesítményt.

Egészséges reggeli
Az egészséges reggeliről sokaknak téves elképzeléseik vannak, sok annak gondolt étel csak ront a napunkon. Illusztráció: Shutterstock

Egy jól összeállított reggeli fontos vitaminokat, rostokat és ásványi anyagokat biztosít, de sok, egészségesnek gondolt étellel éppen az ellenkezőjét érhetjük el, mint ami a reggeli funkciója. Ha nem jól választjuk meg, mi kerüljön napindításként a tányérunkra, a reggeli akár ronthatja is a koncentrációt, fáradékonyságot okozhat, és hosszú távon akár az agyműködésre is negatívan hathat. 

Gyümölcs, kávé, tea - lehet, hogy csak cukrot viszünk be

Bár gyakran ajánlják egészséges reggeliként a turmixokat, gyümölcsös joghurtokat, azok a változatok, amelyek csak magas glikémiás indexű gyümölcsökből - például banánból vagy mangóból – és gyümölcsízű joghurból készülnek, rendkívül sok cukrot tartalmaznak. Ha nincs bennük zsír vagy fehérje, ami ellensúlyozná a vércukorszint-emelkedést, az ilyen turmixok hirtelen energialöketet adnak, amit pár órával később zuhanás követhet – fáradtsággal, nyugtalansággal és ingerlékenységgel. Ugyanez igaz az ilyen gyümölcsökből összeállított gyümölcstálakra is - főleg, ha még mézzel vagy tejszínnel is meg van bolondítva.

A kávét, teát sem mindegy, hogyan isszuk. Az ízesített, cukorral és tejszínnel megpakolt kávék, illetve a mézes, cukros teák nemcsak üres kalóriákat tartalmaznak, hanem a cukor elősegíti a rossz baktériumok elszaporodását is a bélben, miközben gyengíti a jó baktériumokat. A bélflóra egyensúlyának felborulása pedig gyulladásos folyamatokat indíthat el a szervezetben. A tartós gyulladás összefüggésbe hozható a mentális zavarok súlyosbodásával és a koncentráció romlásával. A gyakori cukorfogyasztás ráadásul hosszú távon megzavarhatja az inzulin működését is, ami hozzájárulhat számos betegség - például cukorbetegség vagy szív-érrendszeri betegségek- kialakulásához.

Hasonló hatást váltanak ki a cukrozott gabonapelyhek is, éppen ezért sokkal hasznosabb, ha mi állítjuk össze házilag a teljes kiőrlésű gabonát, olajos magvakat, egészséges zsírokat és sok rostot tartalmazó műzlit vagy granolát, ha ilyesmire vágyunk napindításként.

A szénhidrát nem ellenség, lehet belőle egészséges reggeli

A szénhidrát alapvetően nem rossz reggelire, hiszen ez a szervezet fő üzemanyaga, különösen az agy és az izmok számára. Reggel, egy éjszakai „böjt” után segít visszatölteni az energiaraktárakat, így javítja a koncentrációt, a reakcióidőt és az általános teljesítményt. A kiegyensúlyozott reggeli – amelyben lassan felszívódó szénhidrát is van – stabilizálja a vércukorszintet és az inzulinszintet, ami egyenletes energiaszintet ad a délelőtt folyamán. A szénhidrátfogyasztás ráadásul fokozza a szerotonin termelődését, ami pozitív hatással van a hangulatra, és segít elkerülni a délelőtti ingerlékenységet vagy fáradtságot. Ha azonban a reggeli finomított szénhidrátból - fehér kenyérből, péksüteményből, cukros gabonapehelyből áll, az gyors vércukor-emelkedést okoz, amit hamar zuhanás követ. Ennek hatása a hirtelen éhségérzet, fáradtság, koncentrációzavar és fokozott nassolási vágy.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

