A dietetikusok szerint ez nem is egészséges reggeli – mégis sokan így kezdik a napot

Szakemberek szerint a reggeli az egyik legfontosabb étkezés, hiszen ez az, ami beindítja a szervezet energia- és anyagcsere-folyamatait egy egész éjszakai pihenés után. A kiegyensúlyozott vércukorszint és az agy megfelelő tápanyagellátása segít elkerülni a hangulatingadozást és az ingerlékenységet, gyerekeknél és diákoknál pedig az egészséges reggeli javítja a figyelmet, a memóriát és a tanulási teljesítményt.

Az egészséges reggeliről sokaknak téves elképzeléseik vannak, sok annak gondolt étel csak ront a napunkon. Illusztráció: Shutterstock

Egy jól összeállított reggeli fontos vitaminokat, rostokat és ásványi anyagokat biztosít, de sok, egészségesnek gondolt étellel éppen az ellenkezőjét érhetjük el, mint ami a reggeli funkciója. Ha nem jól választjuk meg, mi kerüljön napindításként a tányérunkra, a reggeli akár ronthatja is a koncentrációt, fáradékonyságot okozhat, és hosszú távon akár az agyműködésre is negatívan hathat.

Gyümölcs, kávé, tea - lehet, hogy csak cukrot viszünk be

Bár gyakran ajánlják egészséges reggeliként a turmixokat, gyümölcsös joghurtokat, azok a változatok, amelyek csak magas glikémiás indexű gyümölcsökből - például banánból vagy mangóból – és gyümölcsízű joghurból készülnek, rendkívül sok cukrot tartalmaznak. Ha nincs bennük zsír vagy fehérje, ami ellensúlyozná a vércukorszint-emelkedést, az ilyen turmixok hirtelen energialöketet adnak, amit pár órával később zuhanás követhet – fáradtsággal, nyugtalansággal és ingerlékenységgel. Ugyanez igaz az ilyen gyümölcsökből összeállított gyümölcstálakra is - főleg, ha még mézzel vagy tejszínnel is meg van bolondítva.

A kávét, teát sem mindegy, hogyan isszuk. Az ízesített, cukorral és tejszínnel megpakolt kávék, illetve a mézes, cukros teák nemcsak üres kalóriákat tartalmaznak, hanem a cukor elősegíti a rossz baktériumok elszaporodását is a bélben, miközben gyengíti a jó baktériumokat. A bélflóra egyensúlyának felborulása pedig gyulladásos folyamatokat indíthat el a szervezetben. A tartós gyulladás összefüggésbe hozható a mentális zavarok súlyosbodásával és a koncentráció romlásával. A gyakori cukorfogyasztás ráadásul hosszú távon megzavarhatja az inzulin működését is, ami hozzájárulhat számos betegség - például cukorbetegség vagy szív-érrendszeri betegségek- kialakulásához.