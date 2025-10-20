Így próbálják vonzóbbá tenni az egészségügyi pályát Hódmezővásárhelyen

Az utóbbi években megcsappant az Eötvös technikum egészségügyi képzése iránti érdeklődés, az együttműködési megállapodással ezen is változtatni szeretnének.

Az együttműködési megállapodást (balról) Ambrus Norbert, a HSZC kancellárja, Kincses Tímea a HSZC főigazgatója, Kallai Árpád a HMEEK főigazgatója és Hegedűs Zoltán, az Eötvös technikum igazgatója írták alá. Fotó: Kovács Erika

Együttműködési megállapodás: Használható tudást kapnak a diákok

– Együttműködésünk illeszkedik ahhoz a kormányzati elképzeléshez is, hogy a gyakorlati képzést biztosító intézmények és az elméleti képzésben szerepet játszó iskolák együttesen biztosítsanak olyan képzési programot a fiataloknak, amely használható tudást eredményez. Vásárhelyen ennek a feladatnak a gyakorlati terepe a kórház, ahol biztosított az infrastruktúra és a tudás a betegellátás közvetlen formájában és a virtuális skillközpontban is, ahol a gyakorlati képzés zajlik – mondta az együttműködési megállapodás aláírási ceremóniáján Kallai Árpád a Hódmezővásárhelyi - Makói Egészségügyi Ellátó Központ (HMEEK) főigazgatója. Hangsúlyozta, fontos, hogy mindazok, akik ebben a szakmában tervezik az elhelyezkedést, minél többet tudjanak arról, hogy mi vár rájuk, ha beülnek az iskolapadba.

Szaktudással és hivatástudattal felvértezve lépnek ki a betegellátás világába

– Olyan együttműködési megállapodást szentesítünk az aláírásunkkal, amelynek kézzel fogható jelentősége lesz a térség jövője szempontjából. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum számára a duális képzés mindig is kulcsfontosságú volt. Hiszünk abban, hogy a szakképzést végző iskolának és a munkahelyi környezetnek szorosan együtt kell működnie. Akkor válnak tanulóink megfelelően felkészültté, ha megtapasztalják azt, hogy milyen felelősséggel, empátiával, precizitással kell dolgozniuk az egészségügyben. Az egészségügyi hivatás nemcsak szakma, hanem szolgálat is – emelte ki Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója.

Meggyőződése, hogy az együttműködési megállapodás közös küldetés lesz annak a célnak az érdekében, hogy a jövő ápolói, asszisztensei, egészségügyi szakemberei, technikusai ne csak szaktudással, hanem hivatástudattal felvértezve lépjenek ki a betegellátás világába.

Biztos jövőt nyújt a diákoknak

Hegedűs Zoltán, a HSZC Eötvös József Technikum igazgatója elmondta, az Eötvös iskola megújításán dolgoznak, jobbá és szolgáltatóbbá kívánják tenni. Az egészségügyi ellátó központtal közösen segítik közösen dolgozták ki azt a képzési programot, amellyel az ápolóképzések zajlanak.