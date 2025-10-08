Közel egymilliárdos eladó ingatlan vár új gazdára, mutatjuk mit lehet kapni ennyi pénzért Újszegeden – galériával

Félmilliárdosnál is nagyobb értékű sport- és szálláskomplexum került reflektorfénybe Szegeden: a Derkovits fasoron működő Teke- és Bowling Centrum, valamint a Sport Motel most új gazdát keres. Újabb vállalkozás vált eladóvá Szegeden. Mutatjuk, miért ennyi az eladó ingatlan ára.

Eladó ingatlan Újszegeden, a sportközpont új tulajdonost keres. Fotó: ingatlanbazar.hu

Eladó ingatlan Újszegeden, 960 millióért

Amennyiben jól sejtjük, az újszegedi Derkovits fasoron régóta működő Teke- és Bowling Centrum, valamint a Sport Motel került ki az ingatlanpiacra. A sportközpont és a panzió együtt eladó, összesen 960 millió forintért.

Az ingatlan évek óta működik bowling- és tekepályával, szobákkal és büfével. A hirdetés szerint minden engedély megvan ahhoz, hogy sportközpontként, valamint panzióként és étteremként továbbra is üzemeljen.

A központ több mint 1700 négyzetméteres, korszerű fűtéssel és napelemrendszerrel felszerelve. Az udvarban zárt parkoló található, így minden adott a zavartalan sportoláshoz, pihenéshez és rendezvényekhez.

A panzióban egy éjszaka két fő számára 17 ezer forintba kerül, a Booking felületén pedig akár az elkövetkező napokra is foglalható szoba. Mindez arra utal, hogy a létesítmény jelenleg is zavartalanul működik, csupán tulajdonosváltás várható.

Kérdés azonban az, hogy a sportközpont és panzió a megszokott formájában nyit-e újra, vagy teljesen új koncepcióval, új tulajdonos keze alatt éled újjá.