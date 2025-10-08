1 órája
Közel egymilliárdos eladó ingatlan vár új gazdára, mutatjuk mit lehet kapni ennyi pénzért Újszegeden – galériával
Újszeged egyik régóta működő sportközpontja és panziója most új tulajdonost keres, közel 1 milliárd forintért. Mutatjuk, miért került fel az eladó ingatlanok közé.
Félmilliárdosnál is nagyobb értékű sport- és szálláskomplexum került reflektorfénybe Szegeden: a Derkovits fasoron működő Teke- és Bowling Centrum, valamint a Sport Motel most új gazdát keres. Újabb vállalkozás vált eladóvá Szegeden. Mutatjuk, miért ennyi az eladó ingatlan ára.
Eladó ingatlan Újszegeden, 960 millióért
Amennyiben jól sejtjük, az újszegedi Derkovits fasoron régóta működő Teke- és Bowling Centrum, valamint a Sport Motel került ki az ingatlanpiacra. A sportközpont és a panzió együtt eladó, összesen 960 millió forintért.
Az ingatlan évek óta működik bowling- és tekepályával, szobákkal és büfével. A hirdetés szerint minden engedély megvan ahhoz, hogy sportközpontként, valamint panzióként és étteremként továbbra is üzemeljen.
A központ több mint 1700 négyzetméteres, korszerű fűtéssel és napelemrendszerrel felszerelve. Az udvarban zárt parkoló található, így minden adott a zavartalan sportoláshoz, pihenéshez és rendezvényekhez.
A panzióban egy éjszaka két fő számára 17 ezer forintba kerül, a Booking felületén pedig akár az elkövetkező napokra is foglalható szoba. Mindez arra utal, hogy a létesítmény jelenleg is zavartalanul működik, csupán tulajdonosváltás várható.
Kérdés azonban az, hogy a sportközpont és panzió a megszokott formájában nyit-e újra, vagy teljesen új koncepcióval, új tulajdonos keze alatt éled újjá.
Eladó ingatlan ÚjszegedenFotók: ingatlanbazar.hu
Vegyes vendégértékelések a sportközpontról
A panzió és a sportközpont vendégértékelései elég vegyes képet mutatnak. Több látogató kiemelte, hogy a hely hangulata kellemes, a szobák tiszták és rendezettek, a sportolási lehetőségek kínálata pedig széles. Dicsérték a segítőkész személyzetet, valamint a családbarát jelleget is.
Ugyanakkor számos negatív tapasztalat is felmerült, főleg a bowling- és tekepályák működésével kapcsolatban. Több vendég panaszkodott, hogy a pályák gyakran meghibásodnak.
Sorra válnak eladóvá Szeged üzlethelyiségei: legutóbb a móravárosi Szélkakas étterem helyzetéről írtunk, de hasonló cipőben jár a Mars téri büfé vagy a Szent István téri kalapos üzlet is.
