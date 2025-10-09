október 9., csütörtök

Szegedi hírek

2 órája

Rollerek borítják a járdákat és az utcákat Szegeden, a helyieknek elegük lett

Címkék#elektromos roller#akadály#felháborodás

A járdák, az utak szélei és az akadálymentesített zónák is rendszerint tele vannak velük. Szeged több pontját is ellepték az elhagyott, hanyag módon lerakott elektromos rollerek. A felelőtlen rolleresek semmit nem kímélnek.

Kis Zoltán

Az elmúlt években az elektromos rollerek villámgyorsan váltak a városi közlekedés megkerülhetetlen részévé. Egyre többen választják, hiszen gyors, praktikus és környezetbarát. A rollerek megjelenése ugyanakkor nemcsak új lehetőséget kínál, hanem számos kihívás elé állítja a helyieket: a szabályozás hiánya, a tárolás problémája komoly vitákat generálnak. 

elektromos rollerek szeged egyik utcáján
Szeged több pontját is ellepték az elhagyott, hanyag módon lerakott elektromos rollerek. Fotó forrása: Reddit 

Hanyag rolleresek borzolják a kedélyeket: egyre több az elhagyott elektromos roller 

Egy névtelen bejegyzés került ki az oly népszerű közösségi médiafelületre, a Redditre. A poszt írója felháborodottságát fejezte ki a rolleresek kritikán aluli viselkedésével kapcsolatban. 

„Boomer vagyok, nem érdekel. Kiakadok az ilyesmin. Ez mégis miért normális? Két lakással mellettem van egy tolókocsis emberke, akinek félre kell túrnia vagy ki kell kerülnie a rollereket, amiket itt hagynak. Mielőtt még megkérdezitek, arrébb tettem őket.”

A közzétett bejegyzésben fényképet is csatolt, amelyen jól látszik, hogy rollerek sokasága van szanaszét hagyva a Hétvezér és a Tavasz utca sarkán, olyan kritikus pontokon is, amelyek nemcsak akadályozzák a közlekedést, de komoly balesetetek előidézője is lehet. 

Hűlt helye volt az elektromos rollereknek.
Napközben jártunk a környéken, de akkor már nem voltak ott az elektromos rollerek. Fotó: Török János

A kommentszekcióban záporoztak az egyetértő kommentek 

A közzétett poszt hatalmas port kavart és pillanatok alatt megtelt a kommentszekció. A kommentekből körvonalazódik, hogy városszerte kritikus állapotok uralkodnak a felelőtlen rolleresek miatt: legyen szó a Bécsi körútról vagy az Etelka sorról. A legforgalmasabb szegedi csomópontok telnek meg szabálytalanul és balesetveszélyesen leparkolt rollerekkel. 

„Teljesen igazad van! Úton, útfélen ez van Szegeden. Nagyon elkeserítő és dühítő, hogy sajnos a többség, aki ezeket a rollereket használja, nem törődik azzal, hogy így az útban hagyva, milyen balesetveszélyes helyzetet teremtenek mások számára” – írta egy hozzászóló. 

A Lime látszólag nem foglalkozik az ilyen esetekkel 

A kommentek között az is kiderült, hogy egy helyi lakos bejelentést is tett a Limenál. 

„Tavaly írtam a Lime-nak, hogy mi ez. Miért nem szankcionálják az ilyen bunkón lerakókat? Egy indiai ügyintézőt kaptam, aki kizárólag képeket kért, hogy hol van rosszul lerakva. Pontosítottam, hogy mire gondolok, de ugyanazt az indiai választ kaptam.” 

 

