Élelmezési világnap: Tarján Zsófi és a Honeybeast a szegedi ebédmentőkhöz csatlakozott
Az élelemzési világnapon, melyet 1980 óta, magyar kezdeményezésre tartanak meg világszerte, élelmiszer-adományokat szállító konvoj érkezett a budapesti Hősök terére. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és a Magyar Élelmiszerbank szervezésében megvalósult programon a Honeybeast énekesnője, Tarján Zsófi is jelen volt. Ő a szegedi ebédmentő-program arca.
„Célunk, hogy többezer adag melegétel kerüljön juthasson rászoruló emberekhez és családokhoz Szegeden. Közös fogással megmenthetjük azokat az ebédeket és vacsorákat, amelyek a város menzáiban és kantinjaiban napról-napra megmaradnak” – informált Tarján Zsófi. Az ebédmentőprogramot, az adománygyűjtést a következő hetekben is folytatják Csongrád-Csanád vármegyében.
Tarján Zsófi is csatlakozott az éhezés elleni küzdelemhez az élelmezési világnapon
„Ha az országban évente termelődő élelmiszerfeleslegeket teherautókra tennénk, a sor Budapesttől Nürnbergig érne. Ebből az Élelmiszerbank több mint 288 millió adagot mentett meg és juttatott rászorulókhoz az elmúlt 20 évben. A többségében közeli lejáratú, illetve csomagolási hibás termékek között a megmaradt pékáruk teszik ki a legnagyobb részt” – hangsúlyozta Szabó Szilvia, az Élelmiszerbank ügyvezető igazgatója.
Az adománykonvoj fogadására Nabil Gangi, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) helyettes regionális képviselője is ellátogatott. Mint elmondta, élelmezési rendszereink világszerte sérülékenyek, így lehetséges az, hogy az élelmiszeripar ugyan dinamikusan növekszik, mégis egyre növekszik az éhezők száma a Földön. Az ENSZ szakembere: „a FAO programjai egyértelmű üzenetet közvetítenek. A fenntartható, minőségi jövő nem csupán cél, hanem közös felelősség!” – fűzte hozzá az ENSZ szakértője.
„Az élelmezési világnap mottója: „Kéz a kézben a jobb táplálkozásért és jobb jövőért”, amely szlogen – Dr. Ökrös Oszkár, az Agrárminisztérium nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára szerint – tökéletesen rámutat az összefogás erejére és a nemzetközi fejlesztési projektekben rejlő lehetőségekre. Magyarország elkötelezett az agrár-élelmezési rendszerek átalakítása a szegénység felszámolása, az éhezés és alultápláltság megszüntetése és az egyenlőtlenségek csökkentése mellett.”
A Föld lakosságának jelenleg 8 százaléka - 673 millió ember - éhezik. Európában és Közép- Ázsiában 24 millióan küzdenek élelmiszerhiánnyal.
