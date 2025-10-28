Nemcsak Szegeden éri meg lakni: listát készített az AI, hogy melyek a legélhetőbb megyei városok

Csongrád-Csanád vármegye településeit kérésünkre élhetőség szerint rangsorolta a mesterséges intelligencia. Az értékelés során figyelembe vette a közlekedést, az infrastruktúrát, az oktatási és munkahelyi lehetőségeket, valamint a környezet és a közösségi élet minőségét. Az élhetőségi rangsor szerint a megye több kistelepülése is felveszi a versenyt a városokkal.

Élhetőségi rangsor Csongrád-Csanád vármegyében: Szeged és Mórahalom az élen. Illsztráció

Élhetőség Csongrád-Csanád vármegyében: Szeged az élen

Szeged magabiztosan végzett az élen. A napfény városa nemcsak gazdasági, hanem kulturális központ is: az egyetem, a fesztiválok, a Tisza-part és az élénk belvárosi élet mind hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-Alföld egyik legélhetőbb városának számítson. „Szegedben az a legjobb, hogy itt mindig történik valami, legyen szó kultúráról, oktatásról vagy gasztronómiáról.” – mondja az AI.

Mórahalom, a kisváros, ami nagyot álmodott

Mórahalom az elmúlt néhány évtizedben látványosan fejlődött: a Szent Erzsébet Gyógyfürdő, az ipari park és a rendezett városkép egyaránt hozzájárult a sikerhez. A település családbarát, biztonságos és közlekedés szempontból is ideális: Szeged alig félórányira van.

Deszk, városközeli nyugalom és aktív közösség

Deszk a szegedi agglomeráció egyik legkedveltebb települése, ahol egyre több fiatal talál otthonra. A kerékpárút, a szabadidőpark és a közösségi programok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Deszk a harmadik helyre kerüljön az élhetőségi listán.

Hódmezővásárhely, a nagyvárosi alternatíva

A vármegye második legnagyobb városa kiegyensúlyozott életet kínál: jó iskolák, sportélet, kultúra, ipari lehetőségek. Olcsóbb, mint Szeged, de mégis városi szintű szolgáltatásokat biztosít.

Makó, a hagymaváros, ami megújult

A Hagymatikum gyógyfürdő, az új városközpont és a kulturális programok új fényt adtak Makónak. A város tiszta, rendezett és a határ közelsége miatt gazdasági szempontból is előnyös helyzetben van.

Sándorfalva, az ingázók kedvence

Szeged közelsége, a zöld környezet és a folyamatos fejlesztések miatt Sándorfalva az egyik legnépszerűbb lakóhely lett a környéken. Modern infrastruktúra, családias hangulat, többek között ez a titka.