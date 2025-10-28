október 28., kedd

Meglepő eredmény

58 perce

Nemcsak Szegeden éri meg lakni: listát készített az AI, hogy melyek a legélhetőbb megyei városok

Címkék#lista#élhetőség#Mórahalom#mesterséges intelligencia#Szeged

Megkérdeztük az AI-t, hogy melyik Csongrád-Csanád vármegyei településre költözne és miért. A mesterséges intelligencia javasolt is 10 várost és községet, amelyek szerinte a legélhetőbbek. Az élhetőségi rangsor alapján nemcsak a városok, hanem több kistelepülés is kiemelkedett.

Arany T. János

Csongrád-Csanád vármegye településeit kérésünkre élhetőség szerint rangsorolta a mesterséges intelligencia. Az értékelés során figyelembe vette a közlekedést, az infrastruktúrát, az oktatási és munkahelyi lehetőségeket, valamint a környezet és a közösségi élet minőségét. Az élhetőségi rangsor szerint a megye több kistelepülése is felveszi a versenyt a városokkal. 

Élhetőségi rangsor Csongrád-Csanád vármegyében
Élhetőségi rangsor Csongrád-Csanád vármegyében: Szeged és Mórahalom az élen. Illsztráció

Élhetőség Csongrád-Csanád vármegyében: Szeged az élen

Szeged magabiztosan végzett az élen. A napfény városa nemcsak gazdasági, hanem kulturális központ is: az egyetem, a fesztiválok, a Tisza-part és az élénk belvárosi élet mind hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-Alföld egyik legélhetőbb városának számítson. „Szegedben az a legjobb, hogy itt mindig történik valami, legyen szó kultúráról, oktatásról vagy gasztronómiáról.” – mondja az AI.

Mórahalom, a kisváros, ami nagyot álmodott

Mórahalom az elmúlt néhány évtizedben látványosan fejlődött: a Szent Erzsébet Gyógyfürdő, az ipari park és a rendezett városkép egyaránt hozzájárult a sikerhez. A település családbarát, biztonságos és közlekedés szempontból is ideális: Szeged alig félórányira van.

Deszk, városközeli nyugalom és aktív közösség

Deszk a szegedi agglomeráció egyik legkedveltebb települése, ahol egyre több fiatal talál otthonra. A kerékpárút, a szabadidőpark és a közösségi programok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Deszk a harmadik helyre kerüljön az élhetőségi listán.

Hódmezővásárhely, a nagyvárosi alternatíva

A vármegye második legnagyobb városa kiegyensúlyozott életet kínál: jó iskolák, sportélet, kultúra, ipari lehetőségek. Olcsóbb, mint Szeged, de mégis városi szintű szolgáltatásokat biztosít.

Makó, a hagymaváros, ami megújult

A Hagymatikum gyógyfürdő, az új városközpont és a kulturális programok új fényt adtak Makónak. A város tiszta, rendezett és a határ közelsége miatt gazdasági szempontból is előnyös helyzetben van.

Sándorfalva, az ingázók kedvence

Szeged közelsége, a zöld környezet és a folyamatos fejlesztések miatt Sándorfalva az egyik legnépszerűbb lakóhely lett a környéken. Modern infrastruktúra, családias hangulat, többek között ez a titka.

Szatymaz, ahol a természet és a közlekedés találkozik

A természetvédelmi területek, a madárrezervátum és a vasútvonal közelsége miatt Szatymaz különleges helyet foglal el a listán. Nem csoda, hogy sokan választják lakóhelyül azok közül, akik a nyugalmat, de mégis elérhető várost keresnek.

Kistelek, kisváros nagy szívvel

Rendezett központ, sport- és kulturális élet, fejlett oktatás: Kistelek egyre inkább igazi kisvárosi központtá válik. A közlekedési kapcsolatok is kedvezőek, ami sokat dob az élhetőségen.

Ópusztaszer, a történelem és a béke otthona

Nemcsak az emlékpark miatt érdemes ide ellátogatni: Ópusztaszer a természetközeli, csendes élet mintapéldája. Aki elvonulna a rohanó világ elől, itt biztosan megtalálja a nyugalmat.

Ruzsa, a csend birodalma

A Homokhátság egyik gyöngyszeme, ahol a levegő friss, az élet lassabb, de a közösség erős. Olcsó ingatlanárak és fejlesztett infrastruktúra jellemzik, nem csoda, hogy egyre többen fedezik fel újra.

Az élhetőségi rangsor titka

A rangsor jól mutatja: nemcsak a városi lét lehet kényelmes és minőségi. A mesterséges intelligencia értékelése szerint Csongrád-Csanád vármegyében több olyan település is van, ahol a természet, a közösség és a fejlődés kéz a kézben jár.

