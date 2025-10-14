október 14., kedd

Gyász

56 perce

Elhunyt Csongrád korábbi alpolgármestere

Címkék#Gyovai Gáspár#Csongrád-Bokros#gyász

Hatvanhat éves korában elhunyt Gyovai Gáspár, Csongrád egykori alpolgármestere.

Delmagyar.hu

Kedden érkezett a hír hogy elhunyt Gyovai Gáspár, aki nemcsak politikusként, hanem emberként is maradandó nyomot hagyott Csongrád életében. Őstermelőként, borászként és szőlősgazdaként a kétkezi munka becsületét képviselte. Földjeit maga művelte, és mindvégig hű maradt ahhoz a vidéki értékrendhez, amelyet egész életében vallott – emlékezett meg Farkas Sándor orsszággyűlési képviselő párttársáról.

Portré az elhunyt Gyovai Gáspárról.
Elhunyt Gyovai Gáspár, Csongrád egykori alpolgármestere. Fotó: Farkas Sándor Facebook-oldala

Elhunyt Gyovai Gáspár, aki több mint harminc évig szolgálta a közösséget

Posztjában arról is ír, hogy több mint három évtizeden át szolgálta közösségét, ezalatt önkormányzati képviselőként, alpolgármesterként és vármegyei képviselőként dolgozott elhivatottan Bokros, Csongrád és a térség fejlődéséért. Életútja és munkássága példaértékű volt, emlékét tisztelettel és hálával őrzi a közösség.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

