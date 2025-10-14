Elhunyt Csongrád korábbi alpolgármestere

Kedden érkezett a hír hogy elhunyt Gyovai Gáspár, aki nemcsak politikusként, hanem emberként is maradandó nyomot hagyott Csongrád életében. Őstermelőként, borászként és szőlősgazdaként a kétkezi munka becsületét képviselte. Földjeit maga művelte, és mindvégig hű maradt ahhoz a vidéki értékrendhez, amelyet egész életében vallott – emlékezett meg Farkas Sándor orsszággyűlési képviselő párttársáról.

Elhunyt Gyovai Gáspár, Csongrád egykori alpolgármestere. Fotó: Farkas Sándor Facebook-oldala

Posztjában arról is ír, hogy több mint három évtizeden át szolgálta közösségét, ezalatt önkormányzati képviselőként, alpolgármesterként és vármegyei képviselőként dolgozott elhivatottan Bokros, Csongrád és a térség fejlődéséért. Életútja és munkássága példaértékű volt, emlékét tisztelettel és hálával őrzi a közösség.