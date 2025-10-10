október 10., péntek

Gyászhír

1 órája

Elhunyt lapunk korábbi munkatársa, Suki Zoltán

Egy jó kolléga és egy nagyon jó barát távozott.

Ötvenkét éves korában elhunyt volt kollégánk, Suki Zoltán. Dolgozott rádiónál, hírügynökségnél, nyomtatott napilapnál, internetes portálnál. Bűnügyi tudósító volt szinte teljes pályafutása alatt. A klasszikus újságírás híve volt, nem igazán szeretett a számítógép mögött ülni, a munkájában azt élvezte a legjobban, ha elmehetett egy bírósági tárgyalásra, egy sajtótájékoztatóra.

Nagyon jó humora volt, és egy ritka tulajdonsága is: képes volt önmagán nevetni. Mindenki a vezetéknevén szólította, a saját nagymamája is, a keresztnevére nem nagyon hallgatott.

Suki, nagyon fogsz hiányozni!

Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba

 

