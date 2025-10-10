Elhunyt lapunk korábbi munkatársa, Suki Zoltán

Ötvenkét éves korában elhunyt volt kollégánk, Suki Zoltán. Dolgozott rádiónál, hírügynökségnél, nyomtatott napilapnál, internetes portálnál. Bűnügyi tudósító volt szinte teljes pályafutása alatt. A klasszikus újságírás híve volt, nem igazán szeretett a számítógép mögött ülni, a munkájában azt élvezte a legjobban, ha elmehetett egy bírósági tárgyalásra, egy sajtótájékoztatóra.

Nagyon jó humora volt, és egy ritka tulajdonsága is: képes volt önmagán nevetni. Mindenki a vezetéknevén szólította, a saját nagymamája is, a keresztnevére nem nagyon hallgatott.

Egy jó kolléga és egy nagyon jó barát távozott.

Suki, nagyon fogsz hiányozni!