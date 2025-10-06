október 6., hétfő

Ne mobilozz vezetés közben! Jön az országos ellenőrzés

Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak október 6. és 12. között, a figyelmetlen sofőrökre fókuszálva.

Október 6. és 12. között országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak. 

Közlekedésbiztonsági ellenőrzés az utakon.
Október 6. és 12. között országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés zajlik, a figyelmetlen sofőrök kiszűrésére. Fotó: Magyar Rendőrség

A hatóságok kiemelten figyelik azokat a sofőröket, akik vezetés közben mobiltelefonoznak, vagy más módon vonják el a figyelmüket az útról. Sokan továbbra sem használják a biztonsági övet, pedig a figyelmetlenség súlyos következményekkel járhat. A cél, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, ezért a rendőrök országosan ellenőrzik a szabályok betartását – írja a Magyar Rendőrség közösségi oldalán. 

 

