Ne mobilozz vezetés közben! Jön az országos ellenőrzés

Október 6. és 12. között országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak.

Közlekedésbiztonsági ellenőrzés

A hatóságok kiemelten figyelik azokat a sofőröket, akik vezetés közben mobiltelefonoznak, vagy más módon vonják el a figyelmüket az útról. Sokan továbbra sem használják a biztonsági övet, pedig a figyelmetlenség súlyos következményekkel járhat. A cél, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, ezért a rendőrök országosan ellenőrzik a szabályok betartását – írja a Magyar Rendőrség közösségi oldalán.