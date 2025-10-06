1 órája
Ne mobilozz vezetés közben! Jön az országos ellenőrzés
Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak október 6. és 12. között, a figyelmetlen sofőrökre fókuszálva.
Közlekedésbiztonsági ellenőrzés
A hatóságok kiemelten figyelik azokat a sofőröket, akik vezetés közben mobiltelefonoznak, vagy más módon vonják el a figyelmüket az útról. Sokan továbbra sem használják a biztonsági övet, pedig a figyelmetlenség súlyos következményekkel járhat. A cél, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, ezért a rendőrök országosan ellenőrzik a szabályok betartását – írja a Magyar Rendőrség közösségi oldalán.
