Eltűnt fiatal fiú után kutat a Hódmezővásárhelyi Rendőrség

Az eltűnt Rafael Zsolt László legutóbb augusztus közepén vált köddé. Most úgy tűnik ismét nyoma veszett a gyermeknek, olvasóinkat kérjük, ha bármilyen információjuk van a fiú hollétéről keressék a rendőrséget a 06030-157/182/2025. ügyszámon.

Keresi a rendőrség az eltűnt Rafael Zsolt Lászlót. Fotó: Police.hu

A fiú 165 cm magas, vékony testalkatú, fekete hajú, barna szemű. Az eltűnésekor fekete nadrágot és fekete cipőt viselt.