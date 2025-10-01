október 1., szerda

Kutatnak utána

7 órája

Eltűnt fiatal fiú után kutat a Hódmezővásárhelyi Rendőrség

Címkék#nyom#Hódmezővásárhelyi Rendőrség#kisfiú

Szeptember 26-án tűnt el egy fiatal hódmezővásárhelyi fiú. Nagy erővel kutat utána a helyi rendőrség.

Munkatársunktól

Az eltűnt Rafael Zsolt László legutóbb augusztus közepén vált köddé. Most úgy tűnik ismét nyoma veszett a gyermeknek, olvasóinkat kérjük, ha bármilyen információjuk van a fiú hollétéről keressék a rendőrséget a 06030-157/182/2025. ügyszámon.

Az eltűnt gyermek fényképe.
Keresi a rendőrség az eltűnt Rafael Zsolt Lászlót. Fotó: Police.hu

A fiú 165 cm magas, vékony testalkatú, fekete hajú, barna szemű. Az eltűnésekor fekete nadrágot és fekete cipőt viselt.

