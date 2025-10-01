Kutatnak utána
7 órája
Eltűnt fiatal fiú után kutat a Hódmezővásárhelyi Rendőrség
Szeptember 26-án tűnt el egy fiatal hódmezővásárhelyi fiú. Nagy erővel kutat utána a helyi rendőrség.
Az eltűnt Rafael Zsolt László legutóbb augusztus közepén vált köddé. Most úgy tűnik ismét nyoma veszett a gyermeknek, olvasóinkat kérjük, ha bármilyen információjuk van a fiú hollétéről keressék a rendőrséget a 06030-157/182/2025. ügyszámon.
A fiú 165 cm magas, vékony testalkatú, fekete hajú, barna szemű. Az eltűnésekor fekete nadrágot és fekete cipőt viselt.
