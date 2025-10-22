október 22., szerda

Előd névnap

17°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elindult a per

44 perce

Perceken múlt az életük, kis híján egy embercsempész furgonjában végezték

Címkék#embercsempész#vádlott#Magyarország

A Szegedi Törvényszéken megkezdődött annak a 26 éves litván férfinak a pere, akit különös kegyetlenséggel elkövetett, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével vádolnak.

Delmagyar.hu

A vádirat szerint a litván férfi 2022 tavaszán és nyarán rendszeresen járt Magyarországon, ahol más litván állampolgárokkal együtt határsértők szállításában vett részt. Két autóval több alkalommal is embercsempészetet követett el, amiért már jogerősen hat év börtönbüntetést kapott.

Autók az autópályán, az embercsempész az út szélén hagyta a járművet
Az embercsempész az út szélén hagyta a defektes járművét. Illusztráció: Shutterstock

Később kiderült, hogy 2022. május 13-án ismét illegális szállítást vállalt: egy magyar rendszámú, háromüléses teherautóval 49 szír határsértőt vett fel a szerb-magyar határ közelében, akiket Bécsbe kellett volna vinnie. A férfi és egy ismeretlen társa rázárta az embereket a jármű rakterére, amely teljesen alkalmatlan volt személyszállításra. A 17 köbméteres, szigetelt raktérben nem volt szellőzés, csupán néhány apró furat engedett be minimális levegőt, a bent lévők pedig a zsúfoltság miatt csak állni tudtak.

Az embercsempész az út szélén hagyta a járművét

Az indulás után mintegy húsz perccel defektet kapott az autó, ezért a vádlott félreállt, bekapcsolta a vészvillogót, majd magára hagyta a járművet a bezárt emberekkel együtt. A raktérben perceken belül elfogyott a levegő, az utasok rosszul lettek és dörömbölni kezdtek. A szerencsétlenül járt embereket végül rendőrök találták meg, akik kinyitották az ajtót és mentőt hívtak hozzájuk. 

A szakértők szerint a körülmények miatt 70–90 percen belül halálos kimenetelű lett volna az út.

Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról, 12 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnak. A férfi tagadta bűnösségét, így ügyében tárgyaláson fognak dönteni.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu