Perceken múlt az életük, kis híján egy embercsempész furgonjában végezték

A vádirat szerint a litván férfi 2022 tavaszán és nyarán rendszeresen járt Magyarországon, ahol más litván állampolgárokkal együtt határsértők szállításában vett részt. Két autóval több alkalommal is embercsempészetet követett el, amiért már jogerősen hat év börtönbüntetést kapott.

Az embercsempész az út szélén hagyta a defektes járművét. Illusztráció: Shutterstock

Később kiderült, hogy 2022. május 13-án ismét illegális szállítást vállalt: egy magyar rendszámú, háromüléses teherautóval 49 szír határsértőt vett fel a szerb-magyar határ közelében, akiket Bécsbe kellett volna vinnie. A férfi és egy ismeretlen társa rázárta az embereket a jármű rakterére, amely teljesen alkalmatlan volt személyszállításra. A 17 köbméteres, szigetelt raktérben nem volt szellőzés, csupán néhány apró furat engedett be minimális levegőt, a bent lévők pedig a zsúfoltság miatt csak állni tudtak.

Az embercsempész az út szélén hagyta a járművét

Az indulás után mintegy húsz perccel defektet kapott az autó, ezért a vádlott félreállt, bekapcsolta a vészvillogót, majd magára hagyta a járművet a bezárt emberekkel együtt. A raktérben perceken belül elfogyott a levegő, az utasok rosszul lettek és dörömbölni kezdtek. A szerencsétlenül járt embereket végül rendőrök találták meg, akik kinyitották az ajtót és mentőt hívtak hozzájuk.

A szakértők szerint a körülmények miatt 70–90 percen belül halálos kimenetelű lett volna az út.

Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról, 12 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnak. A férfi tagadta bűnösségét, így ügyében tárgyaláson fognak dönteni.