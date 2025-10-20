október 20., hétfő

Elismerés

2 órája

Szegedi elismerés Egerben: emlékplakettel tüntették ki a szegedi professzort

Címkék#SZTE Belgyógyászati Klinikája#szte#elismerés

Szegedi sikerrel zárult a Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége. Emlékplakettet kapott Várkonyi Tamás, a SZTE Belgyógyászati klinika igazgató professzora.

Delmagyar.hu

A Magyar Diabetes Társaság regionális kongresszusát, a XIV. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvégét idén Egerben rendezték meg. Az eseményen emlékplaketteket is adtak át. 

Várkonyi Tamás professzor emlékplakettet vehetett át
Várkonyi Tamás professzor emlékplakettet vehetett át az idei egri kongresszuson. Fotó: 

Szakmai előadások és szimpóziumok

A kongresszuson tematikus plenáris üléseket szerveztek, melyben felkért neves előadók tolmácsolásában, illetve az MDT szekciói, munkacsoportjai összeállításában hangzottak el akadémiai jellegű előadások és ezek mellett cég-szimpóziumokat is rendeztek. Mind a plenáris előadások, mind a szimpóziumok egy-egy adott témakört tekintettek át és az előadók „state of the art” színvonalú ismereteket adtak át a hallgatóságnak. 

Emlékplakettel ismerték el a szegedi professzor munkáját

A XIV. Kelet-Magyarországi Diabetes Hétvégén Várkonyi Tamás, a SZTE Belgyógyászati Klinika igazgató professzora, a Magyar Diabetes Társaság leendő elnöke kapta a „Kelet-Magyarországi Diabetológiáért” emlékplakettet a diabetológia fejlődéséért kifejtett munkája elismeréséül. A díjat Barkai László, a Magyar Diabetes Társaság főtitkára és Lengyel Csaba, a Magyar Diabetes Társaság elnöke, a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke nyújtotta át. 

 

