Ebben a faluban a képviselő-testület dönti el, ki költözhet be

2025. október 1-jétől hatályba lépett Ásotthalmon az a helyi rendelet, amely a település társadalmi, kulturális és gazdasági önazonosságát hivatott megőrizni. A lényeg: Ásotthalom engedélyhez köti a betelepülést.

Ásotthalom engedélyhez köti a betelepülést a közösség védelme érdekében, a képviselő-testület dönt ki jöhet és ki nem. Fotó: Török János

Így őrzi meg közösségi önazonosságát: Ásotthalom engedélyhez köti a betelepülést

A döntést az önkormányzat a nemrég elfogadott, úgynevezett „önazonossági törvény” alapján hozta meg, amely lehetőséget ad a helyi közösségeknek arra, hogy jogi eszközökkel is védjék településük jellegét és biztonságát.

A testület dönt az új lakókról

Az új rendelet szerint Ásotthalomra csak a képviselő-testület hozzájárulásával lehet betelepülni, legyen szó ingatlanvásárlásról, lakcím létesítéséről vagy tartózkodási hely bejelentéséről. Azt mondják, a cél nem az elzárkózás, hanem az, hogy a község továbbra is élhető, rendezett és biztonságos maradjon. Az önkormányzat szerint a hirtelen növekvő népesség szociális és közbiztonsági terhet róhatna a településre, amit szeretnének megelőzni.

Kik költözhetnek be?

Kivételt élveznek azok, akik bizonyítottan hozzájárulnak Ásotthalom közösségi életéhez például végzettségük, szakmájuk vagy önkéntes munkájuk révén. Nem kaphat engedélyt viszont az, akit bűncselekmény miatt ítéltek el, vagy akinek beköltözése a lakosság számára aggodalomra adhat okot.

Fotó: Török János

Kivételt képeznek a helyi kötődésűek

A rendelet nem vonatkozik azokra, akik:

már rendelkeznek ásotthalmi ingatlannal vagy lakóhellyel,

a településen élő hozzátartozójuk van,

korábban legalább egy évet éltek a községben,

vagy azért költöznek ide, mert helyi munkát vállalnak, akár állami, akár önkormányzati feladatkörben.

A közösségért élők előtt mindig nyitva az ajtó

Az önkormányzat hangsúlyozza: az új szabályozás nem kirekesztő, hanem közösségvédő intézkedés. Azok, akik szeretnének részt venni a település életében, és a helyiekkel együtt építik Ásotthalom jövőjét, „mindig számíthatnak a közösség befogadására” – fogalmaz a rendelet indoklása.