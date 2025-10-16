Ennek a lehetőségnek hála, a Gregus technikum diákjai külföldön gyűjthetnek tudást és életre szóló élményeket

Az Erasmus+ Program a hódmezővásárhelyi Gregus technikum számos diája számára tette lehetővé az elmúlt években a háromhetes külföldi szakmai gyakorlatot.

A Gregus Máté Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Erasmus napján szakmai és szórakoztató programok váltották egymást. Fotó: Kovács Erika

Ezen a napon minden az Erasmus+ programról szólt

– Erre a hétre esnek az Erasmus+ napok, mi, a saját iskolánkban, október 16-át jelöltük ki. Számos programmal készültünk a diákjainknak, más népekkel, kultúrákkal kapcsolatban. Vannak kiállításaink, sportprogramok, gasztronómiai- és szakmai lehetőségek. Több előadót is hívtunk agrárterületről. Volt online kvízünk, idegen nyelvi foglalkozásokat is tartottunk. Jelenleg, az Erasmus+ Program jóvoltából egy csoportunk Görögországban tartózkodik, velük lesz egy élő videós találkozásunk – tudtuk meg Nagy Zsuzsannától, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Gregus Máté Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola igazgatójától.

2019 óta minden évben pályáznak

A Gregus első Erasmus programja 2019-ben indult. Akkor még kisebb léptékben pályáztak.

– Azóta nagyobb volumenű pályázataink voltak, egyre több diákunk számára nyílik lehetőség szakmai gyakorlatra csoportosan, de egyénileg is. Ebben a tanévben három csoportunk kapcsolódik be az háromhetes Erasmus+ Programba. Idén először a nagykorú tanulók esetében egyéni, három hónapos tanulmányútra is pályáztunk és nyertünk, amin két diákunk vesz részt, egyikük Görögországban, a másikuk Olaszországban. A tanári Erasmus programokban is részt veszünk – tudtuk meg az igazgatótól. Nagy Zsuzsanna beszélt arról is, vannak diákjaik, akik jószerével még a vármegyehatárt sem hagyták el, úgyhogy nekik különösen nagy élmény három hetet külföldön tölteni. A szakmai programokon túl az adott ország kultúrájával és gasztronómiájával is megismerkednek.

A tiszteletbeli francia konzul is részt vett a rendezvényen

A Gregus diákjai az elmúlt hat évben jártak már Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Görögországban, Bulgáriában és náluk, Vásárhelyen is jártak már Erasmusos diákok. Az igazgatónő hangsúlyozta, nyitottak új kapcsolatok építésére is.

A rendezvény megnyitóján részt vett Jérémy Floutier, Franciaország tiszteletbeli konzulja is, aki beszédében a nyelvtanulás fontosságát hangsúlyozta.