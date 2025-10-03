október 3., péntek

Fejlődés

3 órája

Gyerekek segítségével készült el az első esőkert Kisteleken

Címkék#csapadékvíz#kistelek#mikroklíma#esőkert

A közelmúltban fontos döntést hoztak Kisteleken. Az önkormányzat négy új esőkertet hoz létre a város különböző pontjain, amelyek segítik a csapadékvíz helyben történő elvezetését és annak megtartását.

Munkatársunktól

A kisteleki városházánál lévő játszótér melletti esőkert kedvezőbb mikroklímát teremt majd, egyben a csapadékvíz helyben történő elvezetését, megtartását és jobb felhasználását is szolgálja.

esőkertet hoztak létre a településen
Az esőkert fontos szerepet játszhat a települések életében. Fotó: kistelekjaras.hu

Négy esőkert

Összesen négy helyen, a városházánál lévő játszótér mellett, a József Attila utcában, a néprajzi kegyeleti témaparkban és a fecskeházaknál alakítanak ki esőkerteket Kisteleken. Szeptember utolsó napjára az önkormányzat munkatársai elkészítették az első esőkert helyét, melyet az általános iskolás gyerekek ültettek be növényekkel. Farkas-Barta Kata a PCB Project Kft. képviseletében az éghajlatváltozásról, az esőkertek szerepéről tartott ismertető előadást a nebulóknak, majd azt is bemutatta, hogyan kell elültetni a különféle növényeket – írta meg a kistelekjaras.hu.

A polgármester is

Ehhez csatlakozott Nagy Sándor, Kistelek polgármestere is, aki a diákokkal közösen látott neki a munkának, és arra hívta fel a figyelmet, hogy évente legalább egy fát mindenkinek el kellene ültetni, ő mindenesetre erre törekszik – árulta el a helyszínen a polgármester. Azt is meg kell említeni, hogy a járási hivatal melletti esőkertnél mélyedést alakítottak ki, mely a megfelelő előkészítés után a csapadékvíz helyben történő elvezetését, megtartását, majd felhasználását szolgálja.

Mulcsos borítás

A frissen elültetett növények mulcsos borítást kaptak a teljes esőkert felületével együtt, majd a gyerekek és az önkormányzati dolgozók közös munkája után az első öntözés is megtörtént az újonnan létrehozott esőkertben.

