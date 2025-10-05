Két népszerű étterem is a bezárás mellett döntött Csongrád-Csanádban

Összeszedtük az elmúlt hét legfontosabb híreit. Ez történt Szegeden és a vármegye többi településén.

Új tulaját keresi a Szélkakas étterem Szegeden. Fotó: ingatlanbazar.hu

Nem bírta tovább, eladó Szeged egyik kedvelt és több mint 20 éve működő étterme

Újabb szegedi vállalkozás döntött a bezárás mellett. A Szélkakas étterem és panzió több mint húsz év után zárt be, most pedig teljes felszereltségével együtt eladóvá vált.

Bezárt Szentes egyik legnépszerűbb étterme, elárulta a tulajdonos, miért kellett lehúzni a rolót

Több mint két évtizedes működés után bezárt Szentes egyik közkedvelt vendéglátóhelye a Petőfi utcán. A Galéria Kávéház és Étterem egy családi vállalkozás tulajdona. Fájó szívvel tettek lakatot az étteremre, de úgy érezték, pontot kell tenniük a történet végére. Öt hónapja árulják az éttermet, de eddig nem akadt komoly jelentkező.

Kiéleződött a helyzet a Mars téri piacon, egymásnak feszültek a kereskedők és a vezetőség

A piaci bérlők egyre kedvezőtlenebbnek írják le a piac működését, ontották magukból a sérelmeket. A felmerülő problémák kapcsán felkerestük a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetőjét, aki egyértelmű válaszokat adott a feltett kérdésekre. Így alakul a Mars téri piac helyzete.

Kiderült: ez az ital juttatja a legtöbb mikroműanyagot a szervezetünkbe

A forró tea a legszennyezettebb ital. Ebből kerül a legtöbb mikroműanyag a szervezetünkbe, ha plasztik csomagolásból isszuk. A kávét szintén nem érdemes melegen műanyag pohárból fogyasztani.

Ezek a legjobb szegedi általános iskolák a mesterséges intelligencia szerint

Hova érdemes beíratni Szegeden leendő elsős gyermekünket? Melyik a legjobb szegedi iskola? Erről kértük ki a ChatGPT véleményét.

Meglepetés a tányérban: íme a Pacalpárbaj legfurcsább hozzávalói

Csaknem harminc csapat gyújtott bogrács alá Tápén a hétvégén. A Diófa Vendéglő hagyományos Pacalpárbaja nemcsak a szaftos pörköltekről és a vidám hangulatról, de merész ízkombinációkról is szólt idén. Megnéztük, melyik csapat nyert, és mi volt a sikerük titka.