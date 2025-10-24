Két szegedi fiatal is esélyes az Év Fiatal Szállodása díjra – ismerd meg őket!

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 1992-ben hozta létre az MSZÉSZ Dr. Menyhárt Lajos Alapítványt, azzal a céllal, hogy támogassa a tehetséges szállodai szakembereket. Az Alapítvány 12 alkalommal írta ki sikeresen az Év Ifjú Szállodása pályázatot, majd 2021-ben az MSZÉSZ Közgyűlése új Kuratóriumot választott, s ezzel együtt megújításra került a fiatal tehetségeket támogató pályázat is. Azóta új névvel, új arculattal folyik az Év Fiatal Szállodása pályázat.

Az Év Fiatal Szállodása 2025 pályázaton két szegedi jelölt is az élmezőnyben szerepel. Illusztráció: Shutterstock

Ezer eurót és szakmai konzultációt lehet nyerni

A kiírásra a MSZÉSZ tagszállodában vezetői, részlegvezetői vagy igazgatói pozícióban, legalább két beosztott munkavállalóval dolgozók jelentkezhettek, akik 2025. december 31-ig nem töltték be a 34. életévüket. A pályázat fődíja nem csupán ezer eurós pénzösszeget és egyedi díszoklevelet tartalmaz, hanem az ország vezető szakembereivel történő konzultációt, továbbá szakmai híroldalakon való sajtómegjelenéseket, valamint részvételi lehetőséget az MSZÉSZ „Év Technológiai Újítása” díjának szakmai zsűrijében.

Az idei jelöltek között két szegedi szállodai szakember van.

Szegediek is esélyesek az Év Fiatal Szállodása közönségdíjra

Orbán Gergely Gréta a Hotel Gerardus marketing magere és szállodaigazgató-helyettese. Hat éve dolgozik a Dél-Alföld legnagyobb sportkomplexumában, a Szent Gellért Fórumban. Először a meccsek jegyértékesítőjeként és a marketinges csapat tagjaként kezdte, majd a szálloda felépülésével megkapta annak összes marketing feladatát. Hitvallása szerint a szakma lelke a tökéletességre való törekvés.

A 26 éves Czirókai Zsombor a Novotel Szeged front office managere. Szakmai gyakorlatát Cegléden töltötte felszolgálóként, ekkor szeretett bele a szállodák világába. Évekig fővárosi szállodákban dolgozott, majd 24 évesen Szegedre jött. Front office managerként úgy épített ki egy jó recepciós csapatot, hogy senkit nem ismert a városban. Büszke arra, hogy vendégelégedettségben idén a szálloda bekerült a TOP 100-ba, ő pedig egyetlen magyarként annak a 25 fiatalnak az egyike lett, akiket egy európai tehetséggondozó programba beválasztott az Accor szállodalánc.