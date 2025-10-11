Kistelekről tartottam haza busszal. Csörgött a telefonom. Felvettem, és kollégám közölte, meghalt Suki Zoltán, évekig dolgoztunk vele együtt a Délmagyarországnál. Fiatal volt, alig múlt ötven. Nem akartam elhinni, és tolakodtak a képek, amiket őriztem, őrzök róla: a nevetése, a „hülye” viccei, poénjai, a csakis rá jellemző versei, politikai okfejtései és eszmefuttatásai. Szótlan és ideges lettem. Jöttek a fájó emlékek.

A fájó emlékek velünk vannak, és kiderülhet, nem is fájók, hanem szépek. Fotó: Karnok Csaba

Fájó emlékek

Úgy védekezek, hogy menekülök a rossz elől, próbálom kibeszélni, pontosabban kiírni magamból. Így könnyebb. De lehet, csak úgy érzem. Zoli távozása felerősített bennem hasonló eseteket. A fájdalmat nehéz feldolgozni, akkor is, ha jegyzetekben és más írásokban vezetem le, tompítom. Többször írtam édesanyám és édesapám elvesztéséről, megjegyezték: tudják, mennyire fáj, hogy még mindig velem élnek, de ne sokkoljam ezzel állandóan az olvasókat. Megértettem, valóban nem gyötörhetem mindig saját „nyomorommal” az embereket. Nekem fáj, legyen elég ennyi, mert mindenkinek vannak hasonló sebek a lelkén. Nem kell, nem szabad azokat feltépni. De az emlékek, ha elhunythoz kötődnek is, nem feltétlenül fájók. Hanem szépek és kedvesek.

Szép emlékek

Édesapámmal hajó- és repülőmodelleket építettünk, készen, darabokban lehetett kapni, csak össze kellett ragasztani, sokat politizáltunk – időnként össze is vesztünk –, és olykor megittunk egy-egy kupica Unicumot. Édesanyám vasárnaponként fantasztikus ebédet főzött – általában húsleves és rántott hús volt a menü, zöldséggel és benne főtt hússal –, mindig volt egy kedves szava, nagyon szeretett minket. A nagyika specialitása a tejfölös krumplileves volt túrós palacsintával, imádott rejtvényt fejteni és egész nap hallgatta Sokol rádióját, például a Szabó családot. A kis német tacskónknál jobban egyikünk sem örült a karácsonyi ajándéknak, és szerintem ő evett a családból a legtöbbet, mert mindenkitől kunyerált valamit, szerette a fagyit is. Emlékek. Nem fájók – jók. Mindenkire csakis így szabad gondolni. Ugye, Zoli?