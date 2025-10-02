Megrongálták a Fekete Házat, vandálok célpontja lett Szeged ikonikus épülete

A sötét vakolatáról elnevezett Fekete Ház nem csupán építészeti remekmű, de Szeged egyik legfontosabb történelmi emléke is. Kaszinóként és nőneveldeként is funkcionált, 1918-ban pedig falai között alakult meg a Szegedi Nemzeti Tanács, amelyről a bejárata mellet emléktábla is tájékoztat, és aminek apropóján Juhász Gyula a „szegedi Pilvaxnak” nevezte el. Később ügyvédi iroda és szénkereskedés is működött benne. Ma a Móra Ferenc Múzeum kiállítóhelye, műemlék épület, amely nemrég a vandalizmus célpontjává vált.

A firkákat festékszóróval fújták a Fekete Ház falára, meggyalázva ezzel Szeged egyik legpatinásabb műemlék épületét. Fotó: Gémes Sándor

Vandálok áldozata lett a Fekete Ház

Egy szemfüles olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy nemrég valaki összefirkálta fekete festékkel a Fekete Ház Kelemen László utcai falát. Két olvashatatlan graffiti csúfítja a műemlék épület villamosmegálló felőli oldalát.

A firkák nemcsak esztétikailag borzalmasak, de egyenesen gyalázatként hatnak egy olyan épület falán, amely a város múltjának egyik legfontosabb tanúja. A Fekete Ház épülete ugyanis túlélte a szegedi nagy árvíz pusztítását. Mayer Ferdinánd jómódú szegedi vaskereskedő építtette családjának 1857-ben. Gerster Károly tervei alapján a szegedi építőmester, Kováts István készítette el. A helytörténeti emlékezet szerint tornyos sarokszobájában hímezgettek a legendásan szép Mayer-lányok, mindig szigorúan szemlesütve, ugyanis a kor illeme szerint hajadon leányoknak tilos volt az ablakból nézelődés.

Három év börtön járhat a műemlék rongálásért

A firkák festékszóróval készültek, és bár tartalmuk talány, annyi bizonyos, hogy semmiféle művészi érték nem indokolhatta a barbárságot, ami rongálásnak minősül a Büntető Törvénykönyv alapján. Mivel védett műemléket érte a támadás, a rongálás akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

„Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el.... A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a rongálás nagyobb kárt okoz, az elkövető védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat, műemléket, régészeti lelőhelyet vagy régészeti leletet, vallási tisztelet tárgyát vagy templomot, vallásgyakorlásra rendelt más helyet, temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyat rongál meg”

– olvasható a Büntető Törvénykönyv 371. paragrafusának 3. bekezdésében.