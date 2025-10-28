1 órája
Fekete Október – gyász és emlékezés a Csillagbörtönben
Október közepén katonai tiszteletadás mellett emlékezett meg a Szegedi Fegyház és Börtön, valamint a Nagyfa-Alföld Kft. vezetése azokról a munkatársakról, akik szolgálat közben hősi halált haltak.
Az esemény a Fekete Október néven ismert tragikus időszak előtt tisztelgett, amely örökre beírta magát a Csillagbörtön történetébe.
Tragédiák, amelyek örökre nyomot hagytak
A Szegedi Fegyház és Börtön történetében október különösen szomorú hónap, hiszen ebben az időszakban két olyan tragédia is történt, amelyek négy ember életét követelték.
Az első 1964. október 3-án történt a Nagyfa-Alföld Kft. jogelődjének számító Alföldi Bútorgyárban. Két elítélt szökési kísérlete közben halálosan bántalmazta az akkor három hónapja ott dolgozó Horváth Iván művezetőt. A dolgozók azonnal értesítették az őrséget, a két elkövetőt rövid időn belül elfogták, és a bíróság halálbüntetésre ítélte őket.
A magyar büntetés-végrehajtás legsúlyosabb gyilkossága
Húsz évvel később, 1984. október 19-én újabb tragédia rázta meg az intézetet. Richter Richárd, a vagyon elleni bűncselekmények miatt elítélt férfi, kézzel készített késsel hét munkáltatási felügyelőt támadott meg. Négyen életveszélyesen megsérültek, közülük hárman – Frank Tibor, Nagy Ferenc és Tóth András – életüket vesztették.
A nap, amikor a Csillagbörtön falai vérbe borultak, a szegedi rémtől még a rabok is féltek
A támadás mindössze négy perc alatt zajlott le. Richter Richárdot tetteiért a bíróság halálra ítélte, ítéletét 1985. február 26-án hajtották végre a Csillagbörtön akasztóudvarán. Az eset a magyar kriminalisztika történetének egyik legsúlyosabb börtöntragédiájaként maradt fenn.
Mécsesek, koszorúk, emlékezés
A Szegedi Fegyház és Börtön, valamint a Nagyfa-Alföld Kft. minden évben méltóságteljes megemlékezést tart az áldozatok tiszteletére. Az intézet aulájában elhelyezett márványtábláknál és a Belvárosi temetőben lévő síroknál mécsesek és koszorúk jelzik, hogy a hősök emléke nem halványul el.
