1 órája
Elhunyt Fekete Zoltán, a szegedi oktatás meghatározó alakja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének 88. évében elhunyt Fekete Zoltán, a szegedi közoktatás egyik meghatározó alakja, a Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola korábbi igazgatója.
Fekete Zoltán 1937. november 26-án született Panyolán, Szatmár-Bereg vármegyében. Tanári pályáját fiatalon kezdte, nevelőtanárként dolgozott Szeged egyik nagy fiúkolégiumában. 1961 és 1984 között a Kőrösy József Közgazdasági Technikumban tanított, később igazgatóhelyettesként segítette az intézmény munkáját.
Fekete Zoltán élete és munkássága
1984-től 1999-ig a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola, majd a Krúdy Gyula Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola igazgatójaként dolgozott. Egész életét a pedagógusi hivatásnak szentelte. A diákok és kollégák tisztelettel és szeretettel őrzik emlékét, tanári pályáját mindig az elhivatottság, a következetesség és az emberi tartás jellemezte.
A Krúdy iskola jelenlegi és egykori dolgozói közös megemlékezésükben így fogalmaztak:
„Emlékét tisztelettel és hálával őrizzük.”
A tanítványai és munkatársai számára Fekete Zoltán nemcsak pedagógus, hanem példakép is volt, aki egész életében hű maradt mottójához:
„Egy lépéssel továbbvinni az embert: csak ez a tett, mi tenni érdemes volt.”
