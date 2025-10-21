Elhunyt Fekete Zoltán, a szegedi oktatás meghatározó alakja

Fekete Zoltán 1937. november 26-án született Panyolán, Szatmár-Bereg vármegyében. Tanári pályáját fiatalon kezdte, nevelőtanárként dolgozott Szeged egyik nagy fiúkolégiumában. 1961 és 1984 között a Kőrösy József Közgazdasági Technikumban tanított, később igazgatóhelyettesként segítette az intézmény munkáját.

Fekete Zoltán, a Krúdy Gyula Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola egykori igazgatója életének 88. évében elhunyt.

Fekete Zoltán élete és munkássága

1984-től 1999-ig a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola, majd a Krúdy Gyula Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola igazgatójaként dolgozott. Egész életét a pedagógusi hivatásnak szentelte. A diákok és kollégák tisztelettel és szeretettel őrzik emlékét, tanári pályáját mindig az elhivatottság, a következetesség és az emberi tartás jellemezte.

A Krúdy iskola jelenlegi és egykori dolgozói közös megemlékezésükben így fogalmaztak:

„Emlékét tisztelettel és hálával őrizzük.”

A tanítványai és munkatársai számára Fekete Zoltán nemcsak pedagógus, hanem példakép is volt, aki egész életében hű maradt mottójához:

„Egy lépéssel továbbvinni az embert: csak ez a tett, mi tenni érdemes volt.”