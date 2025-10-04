Az ajándékot sem mindig érdemes elfogadni, egy ingyenes üres telket például visszautasítottak Makón

A felajánlott telek témája a legutóbbi testületi ülésen merült fel. Mint az előterjesztésben olvasható, egy 365 négyzetméteres üres telekről van szó, amit a felajánló még 2012-ben örökölt meg. A makói Honvéd városrész egyik utcájában található, épület nincs rajta és közművesítéssel sem rendelkezik. Egyébként tehermentes, viszont benőtte a gyom és hulladékok is találhatók rajta. Ez utóbbiról egyébként magunk is meggyőződtünk a helyszínen járva.

A felajánlott teleken gaz és hulladék is található. Fotó: Szabó Imre

A felajánlott telek kérdőjelei

A helyi vagyonrendelet szerint az ajándék terheit és az eljárás költségeit az önkormányzat költségvetéséből kell fedezni. Hogy a testület megfontolt döntést hozhasson, áttekintették a környék városi tulajdonban lévő telkeit. Az önkormányzatnak, mint kiderült, a környező utcákban vannak ingatlanai, és ha valamelyik érintkezne ezzel, esetleg akkor volna értelme elfogadni. Kiderült azonban, hogy egyik sem szomszédos vele, illetve csak részben az önkormányzaté.

Jelentős kiadással járna

Mint az anyagban olvasható, az önkormányzat jelenleg is rendelkezik több telekkel a Honvéd városrészben, azok hasznosítása azonban bérbe adással vagy értékesítéssel eddig nem sikerült. Ráadásul ennek a teleknek a megtisztítása és bekerítése jelentős kiadással járna. A testület többsége végül erre való tekintettel nem is szavazta meg a felajánlott telek elfogadását.