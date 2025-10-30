október 30., csütörtök

Alfonz névnap

18°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

12 perce

Szeged melletti kiserdőben ért véget a keresés, a forráskúti mentők és egy keresőkutya együtt találták meg a férfit

Címkék#Kiserdő#eltűnt#fiatal férfi#keresés#Szeged

Az eltűnt fiatal férfi keresésébe a család kérésére a forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők is bekapcsolódtak. A férfi felakasztotta magát, a holttestet Szegeden egy kiserdőben a speciális csapat egyik tagja és kutyája találta meg.

Imre Péter

Felakasztotta magát az a fiatalember, akinek az eltűnését bejelentette a család, amely a forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők segítségét is kérte a keresésben – mondta el lapunknak Gyuris Norbert, a mentőcsapat vezetője.

felakasztotta magát a fital férfi
Felakasztotta magát a fiatal férfi, keresőkutya találta meg. Illusztráció: Shutterstock

Felakasztotta magát

A napokban eltűnt fiatal férfi holttestét kedden 19 óra 40 perc tájban találta meg a szegedi K9 Keresőkutyás Egyesülettel bevetésen lévő, a forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők egyik tagja a kutyájával. A két egység között hagyományosan jó az együttműködés, a speciálisok náluk képeztetik ki kutyáikat. Nézzük a tragikus történetet részletesebben.

Keresés

Szeged Klebelsberg-telep városrészében, a Tompai Kapu úti vasút átjáróhoz közeli kiserdőben, erdősávban találtak a férfi holttestére, aki szinte biztos, hogy öngyilkos lett. A keresést a K9 egyik tagja és kutyája kezdte meg.

– A család kért minket, hogy csatlakozzunk a kereséshez, igyekeztünk mindenkit mozgósítani, akit csak tudtunk. Egyik tagunk– mint már volt róla szó – a K9-es egységgel tevékenykedett, ezzel párhuzamosan, de kicsivel később a nehéz terepes keresők is elindultak: Petrács Alex Szatymazról, Simondán Mátyás és egy társa Csongrádról és jómagam Forráskútról. Közben jött a hír, hogy megtalálták az egyik szegedi kiserdőben a holttestet – közölte a D.O.R.T. Speciális Mentők vezetője.

A kutya nyomot fogott

A speciális mentők tagjával lévő kutya nyomot, szagot fogott és bevitte őt egy erdős szakaszra, ekkor már teljesen sötét volt, teljesen a négylábúra kellett hagyatkoznia. Hű társa megállt egy fához támasztott biciklinél és jelzett a gazdájának – mesélte Gyuris Norbert. Aki odament, és akkor az eb felfelé nézett, a lámpával abba az irányba világítva látta meg a holttestet. A fiatal férfi egy magasan lévő ágra akasztotta fel magát, amit valószínűleg a kerékpárra állva érhetett el.

A rendőrség végig jelen volt, biztosította a keresést, és a közben helyszínre érő nehéz terepesek pedig mindenben együttműködtek a hatósággal, segítették a munkájukat.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu