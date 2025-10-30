Szeged melletti kiserdőben ért véget a keresés, a forráskúti mentők és egy keresőkutya együtt találták meg a férfit

Felakasztotta magát az a fiatalember, akinek az eltűnését bejelentette a család, amely a forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők segítségét is kérte a keresésben – mondta el lapunknak Gyuris Norbert, a mentőcsapat vezetője.

A napokban eltűnt fiatal férfi holttestét kedden 19 óra 40 perc tájban találta meg a szegedi K9 Keresőkutyás Egyesülettel bevetésen lévő, a forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők egyik tagja a kutyájával. A két egység között hagyományosan jó az együttműködés, a speciálisok náluk képeztetik ki kutyáikat. Nézzük a tragikus történetet részletesebben.

Szeged Klebelsberg-telep városrészében, a Tompai Kapu úti vasút átjáróhoz közeli kiserdőben, erdősávban találtak a férfi holttestére, aki szinte biztos, hogy öngyilkos lett. A keresést a K9 egyik tagja és kutyája kezdte meg.

– A család kért minket, hogy csatlakozzunk a kereséshez, igyekeztünk mindenkit mozgósítani, akit csak tudtunk. Egyik tagunk– mint már volt róla szó – a K9-es egységgel tevékenykedett, ezzel párhuzamosan, de kicsivel később a nehéz terepes keresők is elindultak: Petrács Alex Szatymazról, Simondán Mátyás és egy társa Csongrádról és jómagam Forráskútról. Közben jött a hír, hogy megtalálták az egyik szegedi kiserdőben a holttestet – közölte a D.O.R.T. Speciális Mentők vezetője.

A kutya nyomot fogott

A speciális mentők tagjával lévő kutya nyomot, szagot fogott és bevitte őt egy erdős szakaszra, ekkor már teljesen sötét volt, teljesen a négylábúra kellett hagyatkoznia. Hű társa megállt egy fához támasztott biciklinél és jelzett a gazdájának – mesélte Gyuris Norbert. Aki odament, és akkor az eb felfelé nézett, a lámpával abba az irányba világítva látta meg a holttestet. A fiatal férfi egy magasan lévő ágra akasztotta fel magát, amit valószínűleg a kerékpárra állva érhetett el.

A rendőrség végig jelen volt, biztosította a keresést, és a közben helyszínre érő nehéz terepesek pedig mindenben együttműködtek a hatósággal, segítették a munkájukat.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.