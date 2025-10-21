Sokk a tőzsdén: szegedi férfi 91 milliós trükkel próbálta manipulálni a piacot!

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy szegedi férfi ellen, aki hamis és félrevezető tőzsdei ügyletekkel próbálta manipulálni a kötvénypiacot.

Félrevezető tőzsdei ügyletek miatt emeltek vádat. Illusztráció: Shutterstock

A vádirat szerint a férfi egy gazdasági társaság vezetője és többségi tulajdonosa volt, aki saját és céges értékpapírszámláján kizárólag egyetlen tőzsdei vállalat részvényeivel kereskedett, és annak árfolyamát folyamatosan figyelte. 2022 augusztusában közel 91 millió forint értékben hajtott végre úgynevezett önkötéseket, amelyek a részvény havi forgalmának 60 százalékát tették ki.

Félrevezető tőzsdei ügyleteket bonyolított le egy férfi

A következő év tavaszán több ezer további részvényt vásárolt, miközben cége nevében túlárazott eladási ajánlatokat helyezett el, amelyeket később visszavont. Ezek a műveletek hamis képet festettek a piaci keresletről és árfolyamról, így félrevezették a befektetőket.

A főügyészség tiltott piacbefolyásolás bűntettével vádolja a férfit, ügyében a Szegedi Törvényszék dönt majd.