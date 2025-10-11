Aranyembörünk feltalálók jelentkezését várja!

Az IDEA kiállításokon feltalálók újdonságait mutatják be. A rendezvényt az Ötlet Club 13 Egyesület elnöke, Nagy Zoltán szervezi meg évről évre.

Több mint negyedszázada szervezi

Nagy Zoltán, az Ötlet Club 13 Egyesület elnöke a feltalálásoknak, újításoknak szenteli az életét. 1999-től rendszeresen szervez itthon és külföldön is IDEA kiállításokat, ahol feltalálók mutatkozhatnak be. Lapunk ezért őt választotta 2023-ban az egyik Aranyembörnek.

Meghirdették a jövő évi IDEA-kiállítást

Az Ötlet Club 13 Egyesület meghirdeti az IDEA 2026 Ötlet Nemzetközi Kiállítást és Vásárt, amelyet 2026. április 24–26. között rendeznek meg Hódmezővásárhelyen, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán. Az IDEA-rendezvényt kiemelten támogatja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

Az IDEA nemzetközi kiállítás fő célja, hogy találmányokat mutassanak be, azokat népszerűsítsék és piacra segítsék, valamint felszínre hozzák a fiatalok szunnyadó kreativitását.

A feltalálók kutatási projekteket is bemutatnak

A találmányokat, kutatási projekteket és termékeket, mint minden évben, jövőre is egyetemek, kutatóintézetek, cégek, magánfeltalálók, diákok, és kreatív alkotók mutathatják be. Az IDEA nemzetközi kiállításra jelentkezhetnek mindazok, akik a mezőgazdaság-, építőipar-, gépipar-, környezetvédelem-, élelmiszeripar-, orvostudomány-, járműipar-, játék-, közszükségleti cikkek-, energia-, textil- területen újdonságokat alkottak, valamint bemutatkoznak majd kézművesek, és amatőr festők is. A jelentkezési határidő 2026. március 10. A regisztrációlapot a https://www.otletclub.5mp.eu címen lehet letölteni, vagy kérhető [email protected] e-mail címen is.