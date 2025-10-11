október 11., szombat

IDEA 2026

4 órája

Aranyembörünk feltalálók jelentkezését várja!

Jövőre ismét Hódmezővásárhelyen lesz az Ötlet Club 13 Egyesület IDEA 2026 kiállítása, ahol ötletekkel, újdonságokkal és találmányokkal találkozhatnak majd az érdeklődők. Az április 24–26. közötti kiállításra 2026. március 10-ig jelentkezhetnek a feltalálók.

Kovács Erika

Az IDEA kiállításokon feltalálók újdonságait mutatják be. A rendezvényt az Ötlet Club 13 Egyesület elnöke, Nagy Zoltán szervezi meg évről évre.

Egy villanykörte a kézben, A feltalálók kutatási projekteket is bemutatnak
Az IDEA kiállításokon számos érdekességgel találkozhatnak az érdeklődők. Illusztráció: Shutterstock

Több mint negyedszázada szervezi

Nagy Zoltán, az Ötlet Club 13 Egyesület elnöke a feltalálásoknak, újításoknak szenteli az életét. 1999-től rendszeresen szervez itthon és külföldön is IDEA kiállításokat, ahol feltalálók mutatkozhatnak be. Lapunk ezért őt választotta 2023-ban az egyik Aranyembörnek.

Meghirdették a jövő évi IDEA-kiállítást

Az Ötlet Club 13 Egyesület meghirdeti az IDEA 2026 Ötlet Nemzetközi Kiállítást és Vásárt, amelyet 2026. április 24–26. között rendeznek meg Hódmezővásárhelyen, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán. Az IDEA-rendezvényt kiemelten támogatja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

Az IDEA nemzetközi kiállítás fő célja, hogy találmányokat mutassanak be, azokat népszerűsítsék és piacra segítsék, valamint felszínre hozzák a fiatalok szunnyadó kreativitását.

A feltalálók kutatási projekteket is bemutatnak

A találmányokat, kutatási projekteket és termékeket, mint minden évben, jövőre is egyetemek, kutatóintézetek, cégek, magánfeltalálók, diákok, és kreatív alkotók mutathatják be. Az IDEA nemzetközi kiállításra jelentkezhetnek mindazok, akik a mezőgazdaság-, építőipar-, gépipar-, környezetvédelem-, élelmiszeripar-, orvostudomány-, járműipar-, játék-, közszükségleti cikkek-, energia-, textil- területen újdonságokat alkottak, valamint bemutatkoznak majd kézművesek, és amatőr festők is. A jelentkezési határidő 2026. március 10. A regisztrációlapot a https://www.otletclub.5mp.eu címen lehet letölteni, vagy kérhető [email protected] e-mail címen is.

